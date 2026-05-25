De huelgasy mareas

Esta pasada semana hemos tenido una huelga educativa que no ha pasado desapercibida. Más allá de las cifras de seguimiento y de unos servicios mínimos abusivos que rondaron el 30%, no se había producido una movilización de este calibre desde los tiempos de la Marea Verde durante la crisis de 2012. A pesar del calor, la manifestación de Zaragoza fue enorme (había llegado la cabecera a la Plaza del Pilar y todavía quedaba gente a más de 1 km de distancia en la Plaza Aragón). Sin embargo, yo me quedo con la suma de las manifestaciones fuera de la capital, destacando los 5.000 manifestantes en Huesca o los entre 500 y 1.000 de Jaca, Sabiñánigo, Andorra, Alcañiz, Calatayud, Tamarite y otras muchas localidades. Pero la movilización ha ido más allá, con encierros en centros, caceroladas, una pitada a Azcón en Huesca, que ha sido calificada de histórica por un diario nacional, e incluso una lluvia de octavillas verdes en las Cortes que dejó a Azcón con la misma cara larga que la pitada de Huesca.

Por cierto, la lluvia de octavillas ha creado escuela y los docentes valencianos han hecho lo mismo en Les Corts. Si tengo que analizar las causas del éxito de la movilización, me quedo con dos. Por un lado, la convocatoria unitaria: todos los sindicatos de profesores, familias y sindicatos estudiantiles juntos. Todos a una. Pienso que este debería ser un aprendizaje para todos de cara al futuro. Por el otro, la encomiable labor por la movilización que han llevado a cabo algunas personas concretas en los últimos años. En primer lugar, quiero destacar a las dos ex consejeras de Educación del gobierno del PP por el enorme conocimiento de la realidad educativa aragonesa y la eficaz gestión realizada. Se nota que es un sector que han conocido bien a lo largo de toda su carrera profesional. Al presidente Azcón por la combinación de sinceridad y rigor con la que explicó que el salario de los docentes aragoneses está en la media española. Al consejero Bermúdez de Castro, por los útiles consejos sobre planchado de camisetas verdes. Al conjunto de la dirección del Departamento de Educación por la preocupación y el inestimable apoyo mostrado hacia los profesores agredidos o denunciados.

Finalmente, no puedo olvidar a los directores generales por la eficacia, talante y cumplimiento de la palabra dada en sus negociaciones con los sindicatos. Azcón y la nueva consejera Susín (la tercera en poco más de 2 años) harían bien en preguntarles a Dolores Serrat y a Rudi si es una buena idea maltratar así a la escuela pública.