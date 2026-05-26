Sonó la corneta y todos los bocachanclas desde foros y redes, desde tertulias a tribunas parlamentarias lo dieron por probado, juzgado y condenado. Le tenían tantas ganas que lo del derecho a la presunción de inocencia se lo pasaron por el arco del triunfo. Los condenados por corrupción, los criadores de batracios, los de la Gürtel y la Kitchen, los de la policía patriótica y cientos de casos más se transmutaron en paladines de la limpieza. Los foreros insultadores profesionales a sueldo soltaron su odio sin límites. Todavía no hay sentencia de la Kitchen, década entre medio. Seguimos a la espera del proceso contra la pareja de Ayuso y lo de Montoro, presuntamente gravísimo, pues sine die. La de Ábalos caerá cualquier día a la velocidad de MotoGP. Misterios de los procedimientos judiciales cada vez más difíciles de entender.

Al parecer un informe policial se convierte en la única base para el auto de procesamiento y hay juristas que lo califican de conjunto de conjeturas y vacío de pruebas. Veremos. Hay quien se precipita a afirmar la consabida sentencia de que «todos son iguales», fomentando la desafección y el deterioro de la democracia. Y hay también quien recuerda aquello de que «gato escaldado del agua hirviendo huye» y cuando se habla del sistema judicial en España hay mucho gato escaldado. Los mismos inquisidores que ahora se lo saben todo de Zapatero y sus hijas nos deberían explicar los orígenes y mecanismos de la fortuna del emérito, de Aznar y su hijo, sus contratos, comisiones y negocios con aquellos fondos que se convirtieron -Botella de por medio- en propietarios de viviendas públicas dejando a más de 5.000 familias en la indefensión.

Y nos podían informar también ¡por fin! de quién es M. Rajoy y por qué se ha salvado de unas cuantas, como Cospedal. Y también, por qué no, nos podían detallar las asesorías y negocios del converso Felipe Gonzalez. Pero no caerá esa breva. Yo sigo confiando en Rodríguez Zapatero, soy uno de esos gatos escaldados. Dicho eso, querido compañero, defiéndete y da explicaciones. Espero que puedas hacerlo. No nos falles.