Más preguntas a Zapatero

Durante este fin de semana se han conocido algunos de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que sustentan el auto de investigación del juez José Luis Calama contra José Luis Rodríguez Zapatero. A la espera de conocer el contenido del sumario que se levantará parcialmente en los próximos días, la realidad es que al expresidente socialista se le acumulan las preguntas que debe responder, no sobre los detalles que pueden ser más o menos imprecisos, sino sobre la forma de actuar y sobre el objeto de sus colaboraciones con el entramado empresarial de Julio Martínez. Para empezar, si los encargos eran tan claros y tan legales como afirmó Zapatero en el Senado, ¿por qué razón se recurría a múltiples sociedades que se facturaban entre sí y por qué algunas de las mismas no tenían otra actividad que cobrar y pagar facturas de otras empresas de lo que acababa funcionando como un grupo? En segundo lugar, y si nuevamente se trataba de actividades lícitas y reales de asesoramiento e incluso de lobi, ¿por qué era necesario recurrir a la creación de sociedades en paraísos fiscales como Abu Dabi o Islas Vírgenes? Y en tercer lugar, buena parte de los clientes procedían de Venezuela y China, dos países que, en principio, no son socios ni aliados de España y para con los que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido alterando sus posiciones, a veces poco alineadas con el conjunto de la UE, de manera que es lógico que deba aclarar si en esas actividades ha hecho uso en algún momento de su condición de expresidente y exdirigente del PSOE para conformar la posición del actual gobierno. No es un asunto menor, porque a pesar de la ausencia de un estatuto claro de los expresidentes del Gobierno se les debe suponer en todo caso un mínimo de lealtad en la defensa de los intereses del propio país frente a terceros y no al revés. El largo proceso judicial que tiene por delante le permitirá a Zapatero aclarar estos y otros extremos, también algunos detalles en los que la imprecisión de la UDEF le haya puesto al pie de los caballos. La ocultación no es demostración de conducta delictiva, pero es un indicio más que razonable.

Por otro lado, quedan las consecuencias políticas de estos indicios que no merecen la condena de nadie pero que generan desconfianza. Para empezar, entre la militancia y los dirigentes socialistas. Hay dos detalles no menores que no se pueden pasar por alto. Zapatero ha sido en parte el precursor y el principal avalador del giro a la izquierda que ha permitido a Pedro Sánchez conquistar el poder y mantenerse en los últimos ocho años. Sus gestos han provocado la confianza de muchos militantes que no veían claras algunas decisiones, como presentar una moción de censura, pactar con Podemos tras las primeras elecciones o con Puigdemont después de las últimas. Ahí siempre ha salido Zapatero en auxilio de Sánchez frente a la animadversión de sus antecesores. Ha sido también Zapatero quien les ha arengado en las campañas electorales y quien ha proporcionado al actual presidente cuadros para el Gobierno y para el partido tras la marcha de su núcleo inicial en las primarias. Y de esto tiene que dar tantas explicaciones el expresidente como el propio Sánchez que, como mínimo, tiene mal ojo o no elige por méritos sino por otras cosas a gente que siempre le acaban defraudando.