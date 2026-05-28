No es fácil definir a Eugenio Arnao: músico, compositor, etnógrafo, investigador... Un hombre tan formado como intelectualmente inquieto, y quien, tras muchas aventuras musicales y viajes inspirados en buena medida por su pasión hacia la música, decidió montar su propio museo, y hacerlo en el municipio zaragozano de Aguarón: La Casa del Gaitero. En las faldas de la Sierra de Algairén, a menos de cincuenta kilómetros de Zaragoza, rodeado de viñas del Campo de Cariñena, se abre el que probablemente sea uno de los mejores museos de instrumentos de música popular de todo el mundo. Ha quedado albergado en un edificio del S.XVII, que fue «casa de los curas» (en Aguarón la llamaban «la abadía»). Tras una larga, dura e ilusionante restauración, basada en el respeto y conservación de los elementos originales (suelos, carpintería, vigas, paredes, etcétera) y en la reutilización de antiguos muebles y enseres decorativos, se inauguró el 28 de mayo de 2006, hace hoy exactamente dos décadas.

Desde entonces, la Casa del Gaitero siempre ha estado abierta a los visitantes, gracias también a la colaboración de Javier Ruesca, director de la banda de música de Aguarón, implicado desde el primer día en un proyecto en permanente enriquecimiento e intercambio, pues sus piezas e instrumentos antiguos o procedentes de culturas indígenas, milenarias, exóticas, «viajan» a ferias de constructores de instrumentos, a festivales de artes escénicas, exposiciones, talleres, etc.

Hoy, en sus veinte vitrinas, la Casa del Gaitero alberga más de mil instrumentos (aunque los fondos totales de la colección sumen hasta tres mil quinientos, procedentes de los cinco continentes y de muy diversas culturas y épocas). Gracias a esa acumulada riqueza, constantemente la exposición va variando para captar nuevos públicos. Se complementa, además con una biblioteca especializada con unos ochocientos volúmenes sobre cultura popular y música tradicional, un taller, un pequeño anfiteatro al aire libre y dos bodegas temáticas, sobre la música, el vino y la literatura.

Vino, añadiría el siempre sociable, imaginativo y creativo Eugenio Arnao, para brindar con todas las visitas. Tinto, rosado y blanco cortesía de la Cooperativa San José de Aguarón, de Grandes Vinos, bodega amiga de esta sorprendente, maravillosa y de obligada visita Casa del Gaitero.