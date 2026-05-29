El bicentenario que ‘pinta’ bien

El Gobierno de España y el de Aragón se dieron ayer la mano para impulsar los actos del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya que se celebrará en 2028. Un hito importante a la hora de definir lo que ambos pretenden que sea, un acontecimiento que traspase las fronteras de su Aragón natal y se convierta en una especie de proyecto de Estado que le dé más lustre y brillantez, a la altura del genio de Fuendetodos.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, exhibieron un entendimiento inédito hasta ahora entre dos administraciones que llegaban a la cita con varios encontronazos y cruce de declaraciones, precisamente por ese supuesto distanciamiento que por un día no fue tal. Además fueron capaces de aparcar sus enormes discrepancias con otros asuntos espinosos que les enfrentan, como el retorno a Sijena de las pinturas murales que siguen alojadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y que la Justicia ha ordenado que sean devueltas. Ni rastro de esas rencillas ni la más mínima alusión.

Quizá abstraídos por el embrujo de un entorno incomparable como el de la Cartuja de Aula Dei, rodeados ambos por el mayor conjunto de pinturas murales de Goya que existe en todo el mundo y que sirvió para colocar la primera piedra de un acontecimiento que nace con ambición y algún pequeño olvido que están a tiempo de reconducir. Por ejemplo acordarse de que hablar de Goya es hablar de Fuendetodos, el municipio zaragozano que le vio nacer, muy cercano a la gran capital, Zaragoza, que parece estar llamada a acaparar todo el protagonismo en Aragón. Pero queda margen para reconsiderar este extraño lapsus. Porque el acto de ayer era precisamente eso, una declaración de intenciones de lo que se pretende, y lo cierto es que ‘pinta’ bien el plan para 2028.

Y es que los actores principales de este bicentenario cuentan con la inestimable ayuda de otros de reparto de la talla del Museo del Prado, que esta vez sí está dispuesto a descolgar de sus paredes algunas de las obras del genial pintor aragonés para que salgan de Madrid y recorran todas las comunidades autónomas. ¿Qué dirán los que pidieron lo mismo con el Guernica por el 90 aniversario del bombardeo? Este logro es una gran noticia, quizá la más relevante de todas las anunciadas en el Aula Dei ayer, junto a otros propósitos que están más definidos de lo que cabía esperar. El Ministerio de Cultura demostró con solvencia que ha hecho los deberes, que Goya le importa mucho y que está dispuesto a arriesgar.

Casi demostró, por una vez, que tiene sus planes más claros que el propio Gobierno de Aragón, que echó mano de proyectos ya conocidos como el futuro Centro Goya en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar de Zaragoza, las obras ya expuestas en La Aljafería y que algún día deberán regresar al Museo de Zaragoza, ahora en obras, o la insistente apuesta por reconvertir la Lonja de Zaragoza, que es propiedad del ayuntamiento y no de la DGA, en la tercera casa de Goya en la plaza del Pilar (tras el futuro centro y el museo de Ibercaja) con una propuesta de sala inmersiva que también se prometió en su día para la iglesia de San Juan de los Panetes, junto a la plaza del Pilar, pero de la que nunca más se supo.

Y es que Goya provoca eso en la Administración, desata una especie de euforia por conseguir un reconocimiento hacia su figura que siempre parece insuficiente. Pero es su obra y su grandeza las que hoy dibujan consensos políticos, ahora solo queda mantenerlos en el tiempo y no borrarlos. Y es que, como diría el propio Goya, «el tiempo también pinta».