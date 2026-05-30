Ferias y felicidad

Soy una persona de gustos sencillos. Dame ferias, dame libros, dame lectores, y soy feliz. Así que hoy es uno de esos días buenos, señalados en el calendario. Hoy sábado 30 de mayo empieza la Feria del Libro de Zaragoza, en el Parque Grande José Antonio Labordeta, en el Paseo de San Sebastián. La fiesta de las letras ha vuelto un año más, para alegría de muchos. Comienzan nueve días llenos de firmas, encuentros, cuentacuentos, presentaciones y talleres. Dame casetas con libros, dame intrépidos compañeros (más de 500 estamos este año), y la alegría me desborda. No necesito más. Habrá quien protestará; que parece que haya que protestar de todo. Que si son muchos días, que si son pocos días. Que si hace mucho calor, que si llueve en cuanto pones casetas con libros. Da igual. Lo importante es gozar el momento, disfrutar la oportunidad de sentirnos vivos, entre amigos, entre editores, libreros, autores y libros.

La felicidad hay que buscarla en las cosas cercanas, cotidianas. Las ferias del libro, y especialmente la de mi ciudad, hacen que me sienta bien, a gusto, en calma. De alguna manera, todo se ordena y se alinea para bien. El entorno del Parque Grande es maravilloso, frondoso y acogedor, y el ambiente que se crea es espectacular. Se venderán más o menos libros, pero el hecho de encontrarnos un montón de amigos, de celebrar la cultura, es toda una suerte. Son muchas ferias a las espaldas, muchos recuerdos imborrables.

En concreto, ya estamos en la Feria del Libro de Zaragoza número treinta y tres. Cómo pasa el tiempo, madre mía, y qué bien lo hemos pasado en las ediciones anteriores. Diga 33, como dicen los médicos. No hay mejor cura para el alma que un buen libro, o que muchos libros, sean como sean. Nueve de cada diez doctores lo corroboran. Y el que no lo recomienda, desconfía de él, querido lector. No lo dudes, y corre a las ferias que te caigan más cerca (a la de Huesca y a la de Madrid también voy en breve, por cierto). Y aquí en casa estaré los nueve días dándolo todo (menos los ratos que tenga cuentacuentos en otros lugares), corriendo de caseta en caseta en un vano intento de saludar a todo el mundo (se hará lo que se pueda), firmando lo que sea requerido (lo de clonarme lo dejo para otro año, la ciencia va lenta para según qué cosas) y con alguna novedad recién salida (que siempre hace ilusión). Nos vemos entre libros.