Enrique Riquelme, el hombre al que puso cara Florentino Pérez

Salvo sorpresa morrocotuda, no será el próximo presidente del Real Madrid. Su momento aún no ha llegado, pero hoy está un poco más cerca del trono que ocupa Florentino Pérez, el hombre que puso rostro el 12 de mayo al desconocido de acento mexicano en aquella desatinada comparecencia de prensa en la que repitió métricamente su recado como si se tratará del viejo Capitán Flint, el loro desplumado que Robert Louis Stevenson puso sobre uno de los hombros del pirata John Silver...

Se quejó de los años negreiros del fútbol español, de los periodistas que redactan al dictado y «maltratan» al club más laureado de Europa, de la falta de agallas de Enrique Riquelme Vives para dar un paso al frente y asaltar la zona noble del Bernabéu. «¿De dónde salió? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué es lo que quiere?». Esas y otras muchas preguntas cayeron en cascada con la misma facilidad que los fracasos acumulados por el conjunto blanco en una temporada bichada.

Solo los que consultan habitualmente los periódicos de las páginas color salmón tienen respuestas a las conquistas internacionales del fundador de COX Energy, de su presencia entre los cien latinos más influyentes comprometidos con el cambio climático, de sus orígenes en el sector de la construcción e inmobiliario.

Todo parecía indicar que su aventura podía quedarse en agua de borrajas, que tenía algo más de seriedad que las intentonas que en el pasado lideró el humorista Juanito Navarro, que el presidente de ACS iba a desactivar esta bombita en un plis plas... Nada de eso. Riquelme encontró los millones que le negaron los bancos –Santander y BBVA dieron un paso al costado cuando tocó a sus puertas– durante el periodo de recaudación, pero cuando todo parecía estar cuesta arriba dio curso y forma a la candidatura que permitirá el primer proceso electoral en el Real Madrid desde 2006.

Si por un extraño casual los hermanos Ethan y Joel Cohen tuvieran que escribir uno de sus guiones volverían a mirar hacia las raíces de No es país para viejos o Sin lugar para los débiles, título de salida en América Latina de la adaptación literaria de Cormac McCarthy al séptimo arte por la que desfilan Tommy Lee Jones, Josh Brosli y Javier Bardem: el luso Mourinho tiene todas las papeletas para meterse en la piel del español y convertirse en un asesino a sueldo entre un colaborador del sheriff y un cazador que se cruza con una fortuna que no es suya.

Enrique Riquelme Vives (Cox, Alicante, 1989) es un magnate de las energías renovables y fotovoltaicas, un emprendedor con negocios conectados a la minería y el cemento en Panamá, un aspirante a tiburón financiero al que en 2018 entregaron el Premio Nacional Joven Empresario.

Dicen que los iguales se reconocen cruzando sus miradas y que se repelen como el aceite y el vinagre por una cuestión de poder. La revista Forbes metió a Riquelme entre los cien españoles más creativos en el mundo de los negocios. Esa misma publicación le hizo la ola a Florentino Pérez cuando cifró su fortuna en más de 3.100 millones de euros y lo puso en la décima posición de los multimillonarios españoles.

A estas alturas de la película lo único cierto es que Riquelme no va a conseguir sentar en el banquillo de Concha Espina a Jürgen Klopp [el afamado técnico alemán no está por la labor de ser un reclamo electoral], pero, en cambio, sí que asegura tener ya "apalabrados" a dos estrellas internacionales. Ansiosa está la peña para que suelte sus nombres. También está claro que Florentino no va a aceptar un debate "público, abierto y televisado". Si tuvieran que realizar una apuesta, pongan la mayor cantidad sobre la casilla que hace referencia a que no van a cruzar sus pasos antes de la gran cita con las urnas.

Todo parece indicar que el trabajo de demolición del florentinato está pensado a largo plazo. No es que Riquelme esté mascullando ondear la bandera blanca antes del próximo fin de semana, pero si no gana su primera carrera oficial para presidir la Casa Blanca ya habrá hecho algo más que presentarse en sociedad.

El rey del sol, como se le conoce entre los voraces inversores energéticos, es uno de los solteros de oro de España [su patrimonio personal supera los 160 millones de euros], pero aún no canten victoria porque tiene novia: la ingeniera industrial Malén Guirado es su media naranja y vive con un pie en España y el otro en Estados Unidos. Además presume de amistad con Rafa Nadal, algo que a Florentino le ha tenido que sonar a cuerno quemado. No creo que Pérez pierda la silla como el que se fue a Sevilla, pero una cosa sí es segura: él ha puesto en el mapa del fútbol español a Enrique Riquelme Vives.