Real Zaragoza RIP

A principios de 2021 escribí las que probablemente hayan sido mis dos columnas más leídas (y criticadas). Tenían por título el mismo que esta. La primera explicaba que la situación del Real Zaragoza era dramática, más allá de lo deportivo, por lo económico-financiero. Llevamos décadas hablando de la deuda del Zaragoza, pero yo ponía más el foco en el activo que en el pasivo. En lo que la SAD decía que poseía, más que en lo que debía. Básicamente porque su activo era una entelequia financiera. Lo que decía poseer eran castillos en el aire, mientras que lo que debía era deuda contante y sonante. La segunda columna trataba de explicar los escenarios que se le aventuraban al Zaragoza, que básicamente eran dos: la disolución de la SAD o una ampliación de capital, que no iban a hacer los entonces propietarios, sino posiblemente un jeque o un oligarca ruso o chino para quedarse el Zaragoza a modo de juguete. Debo reconocer que no vi venir que fuera a ser un cubano-americano de Miami.

Ahora mismo ha saltado por los aires una buena parte de la entelequia financiera del club. Este ha sobrevivido financieramente porque alguien firmó que el derecho a jugar en el fútbol profesional valía 46 millones de euros (la mitad de todo lo que el club dice poseer). Al haber descendido el club al fútbol no profesional, esos 46 millones se han volatilizado del balance. Solo con eso el club está prácticamente en causa de disolución.

No obstante, la situación es peor porque hay algún otro criterio contable que no huele bien. Esta semana hemos oído al accionista, constructor y amigo de Azcón, Juan Forcén, decir que no encuentra nuevos socios aragoneses para el club. También hemos escuchado al consejero delegado de Ibercaja que con ellos no cuenten para el rescate. Añadiendo, con bastante sorna, que Ibercaja no tiene ni idea de gestionar clubes deportivos de élite. Es normal que nadie quiera meter millones en el Real Zaragoza porque su valor económico es negativo. Es decir, para quedártelo, sin que sea una ruina, tendrían que pagarte. Y aquí llega mi preocupación. Muchos accionistas del Real Zaragoza nunca tuvieron interés honesto por el club. Tenían la esperanza de poder sacar una buena tajada con el estadio a costa del contribuyente. ¿Se acuerdan de Azcón sobre el césped, anunciando el nuevo estadio dos días antes de las elecciones de 2019? ¿Se acuerdan de que no iba a costar ni un euro de dinero público? Mucho me temo que Azcón y Chueca suelten una millonada para rescatar al club. Una millonada que se unirá a los 200 millones del estadio y que pagaremos usted y yo.