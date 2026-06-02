George Orwell y las tonterías de la izquierda

Leí hace poco que estaba por aquí el hijo de George Orwell y fue motivo suficiente para volver a leer su Homenaje a Cataluña, un relato con un gran valor etnográfico que nos cuenta lo que pasaba en el frente en Aragón y en las calles de Barcelona. Permítanme una cita del Apéndice 1 en el que el autor hace una valoración más política: Llega a las trincheras y … «Una vez que en Monte Pocero señalaron la posición situada a nuestra izquierda diciendo: Aquellos son los socialistas (refiriéndose a los del PSUC), me sentí desconcertado y pregunte: ¿Acaso no somos todos socialistas? Me pareció una idiotez que hombres que se jugaban la vida por igual tuvieran partidos distintos; mi actitud siempre fue: Por qué no dejamos de lado todas esas tonterías políticas y seguimos adelante con la guerra?». La situación, una guerra civil, era extrema, desde luego, pero lo que se nos está viniendo encima con Trump y todas las derechas trampistas, incluido su amigo Putin, convirtiendo el mundo en una selva no deja de ser preocupante.

En nuestro país no hay más que ver los pactos PP-Vox, su xenofobia y racismo, su ataque permanente a todo los sistemas públicos, su negativa a implementar cualquier medida que beneficie a las clases populares y todas las actitudes antidemocráticas de las que hacen gala, incluido su permanente ataque a un gobierno legítimo desde el minuto uno. En el momento que lleguen a gobernar el retroceso en derechos está garantizado y en vez de una sociedad más solidaria y cohesionada tendremos una selva en la que se impondrá la ley del más fuerte. Así que convendría hoy mejor que mañana remediar de raíz los errores cometidos y evitar otros nuevos y desde luego recordar la pregunta de Orwell a las izquierdas actuales. ¿Por qué no dejamos de lado todas esas tonterías políticas y seguimos adelante defendiendo la democracia, el bien común y a las clases populares?

Cuando escucho, con cierto esfuerzo, las intervenciones de Ione Belarra atacando más al PSOE, con quien llegó a ser ministra, y a los de Sumar, que a las derechas me acuerdo de George Orwell. ¿No sería más inteligente llegar a acuerdos y olvidarse de los intereses partidistas o de asegurarse un puestecico?