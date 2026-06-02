En esta semana maravillosa en la que se celebra la Feria del Libro de Zaragoza en el Parque Grande José Antonio Labordeta, calor sofocante intercalado con nublados intermitentes mediante... he decidido, yo conmigo misma y harta de «sobreinformación» que mina la moral, que lo mejor va a ser, en un acto de rebeldía, sumergirme entre libros y dejarme abrumar solo por noticias agradables, así que intentaré evitar los medios audiovisuales, radiofónicos, prensa escrita, redes... aun a riesgo de aislarme de un mundo que está hecho unos zorros.

Por ello, no relataré lo que implica el cierre de la mercería de mi barrio y de tantos otros negocios imprescindibles, de los de tú a tú, por ausencia de relevo generacional. Ni siquiera me meteré en el lío (que será motivo de tecleo más adelante seguro) que tiene el Ayuntamiento con los comerciantes por el programa Volveremos del que se van a apear muchos. Tampoco entraré a analizar esa imagen de Alvise (un delincuente sin «presunto») escoltado por un matón de Desokupa y vitoreado por gente sujetando carteles con la imagen del dictador que me produce urticaria, y es que denunciar la corrupción es una obligación, pero esto me devuelve al inicio del relato y es que el peor enemigo de un gobierno corrupto (de cualquiera) es un pueblo culto, y sinceramente, muchos de los que le acompañaban, leer lo que se dice leer, no sé yo...

No negaré que el tema que da juego y del que es inevitable tener noticias aunque el zapping lo hagas entre cadenas infantiles (ironía modo on), tiene que ver con la sacudida provocada por la imputación de un expresidente del Gobierno, por lo inesperado y porque está destapando grandes debilidades de la democracia, cloacas de por medio (en el más amplio sentido de la palabra, de un lado y de otro), y por supuesto que se llegue hasta el final, porque esto nos hace mucho daño como país y como sociedad, aunque me ha resultado ineludible preguntarme «inocentemente», cómo es tan fácil inferir que una «Z» en un whatssapp se identifica de manera tan inequívoca con «Zapatero», pero oye, tanto tiempo... y aún desconocemos quién es ese M. Rajoy.Curioso.

Las buenas noticias también excluyen citar al Real Zaragoza, claro... para lo que hemos quedado, eso sí... vamos a tener un campo de primera en el que dar unos cuantos conciertos, que esperemos sean multitudinarios para ayudar a pagar el campo. Pero, al hilo del deporte, me centraré en esa otra cara de la moneda, de la que raramente se habla, y que merece una mención especial, y ya de paso, apoyo institucional, porque detrás hay una labor de personas que voluntariamente ponen el alma, su tiempo y su esfuerzo para sacar adelante un proyecto que implica mucho más que logros deportivos.

El pasado sábado se celebró el III Torneo Nacional de Rugby Penitenciario en el Estadio Nacional Complutense de Madrid. Organizado por la Fundación Rugby Cisneros y la Fundación Santa Teresa con el apoyo de Instituciones Penitenciarias, congregó a internos, entrenadores, voluntarios y antiguos participantes en una jornada marcada por los valores que definen este deporte: respeto, solidaridad, disciplina y compañerismo. El evento reunió a equipos procedentes de centros penitenciarios de toda España, y los jugadores de Zuera demostraron gran capacidad de superación, reflejando el trabajo desarrollado durante toda la temporada.

El equipo de rugby del Centro Penitenciario de Zuera, hizo pleno imponiendose en los cinco encuentros disputados durante la jornada, y aunque el objetivo de la competición no era establecer una clasificación, lo que está claro es que este proyecto deportivo y social que inició el Club de Rugby Fénix en el centro penitenciario, tuvo su reconocimiento con esas victorias, demostrando cómo un deporte como el rugby es una poderosa herramienta de transformación, de crecimiento personal, trabajo en equipo y reinserción social.

El éxito cosechado por el equipo zaragozano en Madrid refleja un enorme trabajo colectivo, y también una pelea constante por seguir creciendo, aprendiendo y construyendo nuevas oportunidades a través del deporte, lo que refuerza el verdadero espíritu de este proyecto por el que apostó el Fénix, trascendiendo a cualquier resultado que pueda mostrar un marcador.

Desde aquí mi enhorabuena, a los protagonistas y también a quienes han impulsado el proyecto, y también una propuesta... Quizá sería extrapolable a la cárcel de Soto del Real, no faltarían jugadores de esos que se merecen unos cuantos placajes.