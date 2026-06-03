Opinión
El empleo da otra alegría después de Semana Santa
Aragón cerró el pasado mes de mayo con 16.251 cotizantes más y 709 personas menos en la lista del paro, que está por debajo ya de los 48.000 desempleados. Un excelente indicador, que además ya no está relacionado con la Semana Santa, que siempre trae contrataciones temporales de forma extraordinaria. En esta ocasión apunta a un crecimiento sólido y en todos los sectores productivos, aunque la construcción y la industria tiran del carro.
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