El Tubo de Zaragoza, en el radar de la inspección

El Ayuntamiento de Zaragoza anunció ayer la puesta en marcha de un plan de inspección de edificios centrado en una de las zonas más sensibles de la ciudad como es El Tubo. Cuenta con numerosos edificios antiguos que revisar con resultados inciertos, pero es un objetivo claro a tener en cuenta por la afección que pueden sufrir vecinos y visitantes de deficiencias que deban ser corregidas. Para evitar sorpresas y sustos, hay que prevenir.