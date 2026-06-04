Gentes de España luchan a mares

Por nuestra querida España fluyen luchas a mares, mares de luchas. Parece que solamente quieren centrar nuestra la atención en los casos de corrupción. Sin embargo, sectores de trabajadores cualificados, manual e intelectualmente, como los obreros del metal y los profesores de la educación pública están en lucha. La sangrante causa, que impulsa las mareas de luchas, es nuestro creciente empobrecimiento. Nuestros salarios reales los estancaron en 1995, y los van recortando desde 2015.

Un empobrecimiento que ahora se agrava con la nueva ronda del atraco de los oligopolios con la inflación, y del atraco financiero con la subida de cuotas e intereses. Mientras bancos, oligopolios, fondos y capital extranjero, dominantemente estadounidenses, pulverizan récords de ganancias, una mayoría vemos recortado nuestro nivel de vida. Porque la inflación devora los salarios, la salvaje subida del alquiler y el precio de la vivienda se convierte en la morada de nuestro empobrecimiento, y también se degradan, para privatizarlas, la sanidad y la educación públicas.

Por eso, se multiplican las movilizaciones para detener el atraco de la vivienda, con una oleada de manifestaciones en todo el país. Por eso, crecen las luchas en defensa de la sanidad pública y de las pensiones y de su blindaje constitucional. Y en casi todos los territorios, buena parte de los sectores sociales están en lucha.

Y las más numerosas, las de mayor calado, están impulsadas por los sindicatos y protagonizadas especialmente por la clase obrera. Esa es la realidad más ocultada. Y la mayor parte avanza al margen de los partidos. Porque ninguno puede hegemonizarlas y dirigirlas. Más bien se basan en una unidad sindical que se fortalece.

Luchas obreras

La huelga del metal en Vigo, con la unidad de todos los sindicatos, ha conseguido un aumento salarial del 15%. Es la punta de lanza de numerosas movilizaciones obreras. El sector textil se ha movilizado en toda España en su primera huelga general estatal. Y aún más valiente y difícil, las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio de toda España, que dependen de los ayuntamientos, organizan su huelga general.

La negociación de los convenios ha provocado un aluvión de luchas. Esenciales para que, con la continuada inflación, no perdamos poder adquisitivo. En el primer trimestre del año el número de huelgas se ha multiplicado por cuatro. Y los trabajadores que participan en ellas ha subido un 30%.

En Vigo era necesario tomar una medida drástica como la huelga, aunque con muchas dificultades día a día. En Vigo, la clave ha estado en la unidad de los tres sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y CIG. Unidad, lucha y negociación, huelga ejemplar. Y en las asambleas los delegados y la afiliación han ratificado el preacuerdo. Los trabajadores no sólo luchan, sino que también deciden. Ha sido el mejor convenio firmado en 20 años, ante una pérdida acumulada de poder adquisitivo tan grande.

Las razones de huelgas autonómicas

La huelga de profesores es emblemática, y se ha ganado un amplio apoyo social. Adquiere su máxima expresión en Valencia y Cataluña, pero ya se extiende a otros territorios, como Madrid. Y ha conseguido éxitos –un aumento salarial de 400 euros mensuales en Cataluña–.

La causa cronificada son los recortes educativos que se prolongan desde hace años, que degradan la educación pública para que avance la privada, afectando especialmente a las clases populares.

Las reivindicaciones son comunes en toda España. Se pide equiparación salarial, reducción del número de alumnos por aula en todos los niveles educativos para garantizar una atención más personalizada y de calidad, la sustitución inmediata del profesorado de baja para que no tengamos aulas sin profesorado durante días o semanas, frenar la privatización de la Formación Profesional cerrando estudios formativos públicos, y, como no, aumento del profesorado de apoyo.

Tres rasgos clave, esencia de la lucha

Primero, la unidad sindical, aunque hayan intentado romperla. La huelga indefinida fue convocada de forma unánime por todos los sindicatos, STEPV, UGT, CSIF, CCOO y ANPE. Segundo, el ejercicio continuo de la democracia sindical, impulsando asambleas en todos los centros, y sometiendo a votación las decisiones importantes. Y tercero, la unidad del profesorado con todos los sectores educativos, desde los directores de los centros –de hecho, muchos dimitieron en apoyo a la huelga– hasta las asociaciones de padres y madres del alumnado.