Elecciones cuando toque

Los muertos importan poco en nuestro país. Los 230 muertos de Valencia no merecieron la asunción de responsabilidades políticas ni un recuerdo digno. Si Mazón dimitió no fue por el reconocimiento de su vergonzoso comportamiento sino porque le rodeaba un ambiente irrespirable y porque el relato, ¡ayyy Feijóo, el relato!, no podía funcionar. Sin embargo llevamos más de una legislatura, y en particular estos tres últimos años, en que desde el primer día se piden elecciones. ¿Cuántas? Las necesarias hasta que ganen los que las piden.

La inestabilidad y la precariedad numérica gubernamental han sido una constante desde el comienzo de la legislatura e incluso desde la época del covid, que se aprovechaba para fines torticeros. Recordaremos que sí se arreglaba una carretera, se apoyaba al gobierno para prorrogar el estado de alarma como si este fuera una cosa ajena al interés general, el de afrontar los contagios que no entienden de fronteras o ideologías. No era exactamente así pero parecido: chantaje al gobierno y aprovechamiento de los distintos grupos para fines espurios. ¿Que nos han señalado las elecciones autonómicas de este año, que iban a ser la secuencia que culminaría con la apoteosis final de la caída del Gobierno central? Esas elecciones han aportado más inestabilidad en los respectivos territorios paralizando las políticas autonómicas, además de los costes (10 millones en el caso de Aragón) e indefinición de los objetivos y políticas a seguir. Menos mal que las autonomías no marcan las políticas económicas de un país, son meras gestoras con importantes competencias pero sin capacidad para las políticas de estabilidad y crecimiento económico.

Hay muchas razones para oponerse a unas elecciones generales a pesar de la precariedad numérica parlamentaria y sin presupuestos. En primer lugar, no quebrar la línea de crecimiento sostenido sin desequilibrios macroeconómicos como en otras ocasiones y aprovechando los fondos comunitarios, beneficiándose de esa apuesta por las energías renovables a las que precisamente se opone el obligado socio del PP en un hipotético gobierno o con una política migratoria absolutamente imprescindible para nuestro sistema productivo y para nuestro estado de bienestar y que también cuestiona Vox. ¡Como irían nuestras pensiones sin esa fuerza laboral inmigrante! En resumen, lo diré una vez más, las cosas del comer se pondrían peor. Que se lo piense esa derecha menos montaraz que la que representan los actuales dirigentes del PP.

En segundo lugar, hay un asunto tan grave o más que el más que seguro deterioro económico. El cuestionamiento democrático de la derecha política de este país, que no la sociológica, no es un asunto del pasado sino, desgraciadamente, del presente. El hecho cierto y grave de sujetos dentro del PSOE con comportamientos corruptos no se puede contrarrestar con el pasado de la derecha política en ese ámbito. Por eso, en una situación normal, el PSOE y el gobierno tendrían que haber asumido las responsabilidades políticas correspondientes. Pero no estamos en una situación normal.

En estos momentos estamos en un claro involucionismo democrático, la democracia para algunos sectores es meramente instrumental. No ocurre solo aquí, de hecho el referente mundial podría decirse es el Trump de los EEUU. Y así está quedando en la esfera interna con más inflación y pérdida de la influencia exterior.

Cuando un partido quiere alcanzar el gobierno hace propuestas que animen a la sociedad a votarle, pero no vemos por parte del PP en estos años ni una sola propuesta de lo que quiere hacer, solo ruido y furia, violentar las instituciones y atacar y desprestigiar a España fuera de nuestras fronteras. Vimos comportamientos casi antisistema en el retraso de 5 años en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Vemos cómo se utiliza el Senado, cámara territorial en su filosofía, para el ataque al gobierno y a personas que pasaban por ahí, si se me permite. No se entiende muy bien desde la ciudadanía lo ocurrido con el fiscal general del Estado y otros episodios judiciales. No se entiende muy bien que actuaciones policiales o judiciales se conozcan antes por el PP que por el propio gobierno. Y no son paranoias. Abogar por que se cumpla la legislatura y que las elecciones se celebren en 2027 en estos momentos es un acto de defensa de la democracia, así de simple pero así de grave; no es un asunto de partido sino de interés general. Para ello, como mínimo, el PSOE como partido tiene que salir a la calle.