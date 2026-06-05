Veo imágenes de los conciertos de Bad Bunny con su casita y todos sus millonarios y bellos invitados y no siento nada. Solo siento que no me gustaría estar allí, supongo que influye la edad y el calor y las largas filas que son lugares insaciables que poco tienen que ver conmigo. Tampoco iré a ninguno de los actos que el Papa León XIV va a protagonizar en España, concretamente en Barcelona, Madrid y Canarias y no porque la figura del Papa no me interese, que sí me interesa por sus propias contradicciones y su relato salpicado de lugares comunes y palabras de filo de barriada, pero no iré porque huyo de los actos masivos que en esta economía borde y enloquecida solo sirven para alimentar las redes sociales y los bolsillos de quienes no dudan en alquilar sus balcones a 300 euros por persona o sus apartamentos a más de 20.000, mientras los hoteles adquieren precios disparatados tanto para ver a Benjamín (Bad Bunny) como al Papa León XIV, quienes parece que en esta España nuestra van a tener un pequeño encuentro para hablar de cosas, supongo, tan manidas como necesarias.

Asoma también el Mundial y el verano ya está aquí y hay que viajar, hay que romper con la rutina para supuestamente ser más felices y cerrar lo cotidiano con cuatro llaves y un candado y posturear en las playas que nuestros bolsillos nos permitan o en las ciudades que son parques temáticos donde la esencia de las cosas verdaderas se camufla y hasta el Prado es un lugar de peregrinación porque hay que visitar el Prado nos guste o no la pintura y hay que hacerlo porque ese selfi no puede faltar en nuestra galería de imágenes del verano de 2026 cuando el calor extrema y condiciona la vida y solo sabemos hacer planes para huir no sabemos de qué para encontrar tampoco sabemos el qué.

Este verano en España se moverán millones de personas, entre los propios y los turistas y cada uno de ellos buscará el lugar más ideal, que no lo es, porque está masificado, pero hay que devolverle ese halo que sí tiene cuando noviembre o diciembre acaricia su costado y solo hay soledad sobre sus cumbres o en sus aguas. Nuestra vida es contradictoria y siempre estamos corriendo, persiguiendo sueños que no son nuestros, pero que alguien los hizo nuestros con un manual de instrucciones para conseguir que seamos rebaño inmenso y acomodado sin voces discordantes que son peligrosas y rompen con los planes de un futuro previsible y feliz.