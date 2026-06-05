Nueva fontanería

La fontanería clásica en los partidos políticos atribuía y hacía descansar sus menesteres en los discretos hombros de militantes cualificados en la intriga palaciega, en la publicidad, las campañas y encuestas electorales... Y, sobre todo, en los pactos secretos, en las componendas con el adversario o con facciones revoltosas surgidas en el seno de la propia fuerza.

Aquellos viejos «fontaneros» tenían el espíritu marrullero, turbia el alma, torcida la ética, pero correctas las formas, presentable la apariencia, digna la oratoria, incluso una destacada participación en la organización interna del partido... No siempre ni necesariamente entraban en listas ni disfrutaban de otros cargos públicos que alguna oscura asesoría, cercana, por lo común, al jefe o líder al que servían con lealtad fanática, discutiéndole apenas su voluntad y procurando llevarla a la práctica sin dejar rastro de sus tejemanejes. Sin ellos, sin los «fontaneros» clásicos, no se habrían aprobado muchas leyes ni cerrado numerosas alianzas.

Pero su cometido principal, consistente en engrasar los ejes de los partidos y abrir ventanas a las negociaciones más difíciles se fue incrementando con la necesidad de financiar las grandes «organizaciones» partidistas. La apertura de oficinas en múltiples ciudades y la necesidad de cubrir mensualmente cientos de salarios disparó la multifunción de este tipo de asesores, quienes pasaron a ocuparse de las finanzas de los partidos. Caso, por ejemplo, de Luis Bárcenas, cuya evolución desde la «fontanería» a la «ingeniería financiera» llevó aparejada, en su caso una actividad delictiva de enorme trascendencia y gravedad, habido el monto de sus robos (casi 50 millones de euros, tan solo por detrás de la familia Pujol y muy por encima de Juan Guerra o Roldán).

El nuevo «fontanero», tipo Correa, Koldo o Leire, ha seguido incrementando sus funciones bien motu proprio, bien a instancias de la superioridad, hasta rebasarlas de tal manera que asimismo han franqueado la peligrosa frontera del Código Penal. De muñir una moción transaccional en cualquier pleno o parlamento a presionar la voluntad de un guardia civil, un policía o un juez hay una distancia que hasta ahora solo había recorrido la mafia. Por ello, a esta clase de «fontaneros» habría que dejar de llamarlos como tales, para bautizarlos de acuerdo a su nuevo y peligroso perfil delictivo. ¿Sicarios?