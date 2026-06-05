El periodismo amarillo vuelve

Ver, escuchar los informativos, seguir las redes sociales, las imágenes en YouTube, resulta ya agotador. ¡Claro que hay que informar!, por supuesto que sí. Siempre. Pero me temo que en pleno siglo XXI se está cayendo en el sensacionalismo que triunfó en la última década del siglo XIX y se consolidó a principios del siglo XX para satisfacer a las audiencias hambrientas de escándalos.

Hablo de ese tipo de periodismo caracterizado por el sensacionalismo, la exageración y los titulares escandalosos, que nació en Nueva York en 1898 a raíz de una feroz guerra de ventas entre dos magnates de la prensa: Joseph Pulitzer, propietario del New York World, y Willian Randolph Hearst, propietario del New York Journal. Dos gigantes enfrentados para dar carnaza a los lectores. Como detalle, Hearst y su periódico publicó informaciones falsas para inducir a la guerra hispanoestadounidense, que estalló en 1898. Cuando España perdió sus colonias, incluida Cuba.

¿A que esto de filtrar o publicar informaciones falsas nos suena en el momento actual informativo? Entonces se tendía a lo efectista y lo tremebundo, sin importar demasiado el contrastar sus fuentes. Ahora estaríamos hablando del uso y abuso de las fake news. Con solo tener el móvil cargado se puede intoxicar al público a golpe de tuit. Además, con la irrupción de la IA en nuestros ordenadores hasta los más precavidos podemos caer y tragarnos la mentira con absoluta credulidad en un momento de despiste o de impulso de leer lo que nos gustaría que fuera verdad. Manipular las imágenes resulta ya fácil. Hasta el Papa León XIV lanza con su primera encíclica Magnifica humanitas una llamada de alarma contra el tecnofascismo: «Quien controla la IA impondrá su visión moral», según recoge el diario El País que celebra estos días sus 50 años de vida. El periódico más importante nacido en la Transición española salió a la calle el 4 de mayo de 1976, y sigue siendo un referente en la prensa española. Por cierto, un título muy acertado que alaba la humanidad del nuevo Papa frente a la fría y manipulable inteligencia robótica.

Y como no podía ser de otra manera, el Papa silencioso hasta hoy, en comparación con Francisco, su antecesor en el Vaticano, no ha dudado en contestar al «imbécil» de Trump (según el significado de la Real Academia Española: persona que muestra falta de inteligencia, sentido común o cordura), que «No le tengo miedo», y reivindica su deber moral de pronunciarse contra la guerra que ha abierto en Irán. Así de rotundo respondió el Papa americano a las groserías del inquilino de la Casa Blanca, quien le calificó de «débil en materia de delincuencia», y «pésimo en política exterior». Está claro que él no tiene espejo donde mirarse.

Conviene recordar la irrupción de los famosos tabloides en 1903, ideado por un avispado editor londinense, que sacó el primer ejemplar del nuevo diario sensacionalista The Daily Mirror. Triunfó con la fórmula de que una noticia no debía sobrepasar las 250 palabras, publicar fotos grandes sobre todo en portadas, informar de crímenes, tragedias, cotilleos y mucho deporte. Dio en el clavo. Había nacido un nuevo tipo de periodismo: la prensa sensacionalista británica, que solía tener como diana a la familia real británica, con sus chismes, cotilleos, amantes, fotos robadas en la intimidad, rumores y exclusivas, que luego se confirmaban o no. Se vendían cientos de ejemplares, pero la ética del periodismo se evaporó.

Afortunadamente en España esa norma sagrada de no sacar información de los temas personales, o familiares de los políticos en el poder, se cumplió durante muchos años, sobre todo cuando llegó la Transición a este país. Era algo que los periodistas de esa época teníamos a gala. No caer en el sensacionalismo. Fue una época brillante y honesta, en la que la ética (salvo excepciones) volvía a instaurarse y la prensa en general mantenía su prestigio.

En los últimos años han cambiado bastante las cosas. La llamada corrupción política se ha convertido en una maquinaria escandalosa: grabaciones manipuladas, espionaje, sobornos, tráfico de influencias, tramas de corrupción, falsedad documental y comisiones ilegales, entre otras lindezas, han contaminado la atmósfera. Y el aroma huele a cloacas. Esas cloacas del Estado, que organizó el exministro de Interior, Jorge Fernández.

Los casos de corrupción en los partidos políticos bombardean la información diaria con casos como la Gürtel (PP con Aznar), Kitchen (PP con M. Rajoy), el caso Koldo y Ábalos (PSOE); y las recientes y graves imputaciones al expresidente Zapatero (PSOE) con el único objetivo de hacer caer a Pedro Sánchez en su momento más débil.