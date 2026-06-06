La primera vez que vi a David Jasso fue junto a Antón Castro en el año 2006. Había leído en la prensa que se estrenaba en la televisión un nuevo programa cultural, Borradores, y me dije: ¡Esto hay que verlo! Y allí en el primer programa de Borradores me topé con el trailer de La silla, la primera novela de Jasso. Era la primera vez que yo veía el trailer de una novela, la verdad, y me pareció la bomba (ya te anticipaba la película). Luego en la entrevista posterior descubrí a un autor cercano, cabal, simpático, con una voz impresionante. Y me dije: me ha convencido. Así que ya sabéis, el marketing funciona. Al día siguiente me compré La silla y me la leí. Sí, sí, digo bien, me la leí al día siguiente, del tirón.

No tiene mucho mérito, lo cierto es que es de esas novelas que te atrapa y no te suelta hasta el final. No sé cómo diablos lo hace David Jasso, pero te sumerge totalmente en sus páginas. Estás sufriendo literalmente al lado del protagonista, atado a la silla, penando por él, por su familia, y no puedes hacer más que pasar página tras página. Es una obra, ya digo, que me dejó completamente noqueado, abrumado. Era una novela de terror magistral, y lo más increíble: ¡estaba escrita por un zaragozano! Yo entonces no conocía personalmente a David. Nos conocimos poco después en Sevilla, en una Hispacón. Que siendo los dos de Zaragoza, no deja de tener su gracia. Yo me lancé a por él cual fan fatal, al grito de «¡Dios mío, David Jasso, el autor de La silla, obra maestraaa!». Él me miró con cara de terror pánico, pensando sin duda que era un perturbado. A veces las primeras impresiones son muy acertadas.

Pero a raíz de ese encuentro se forjó el inicio de una gran amistad (lo mejor de la literatura es que conoces a personas maravillosas que se quedan para siempre a tu lado), y a lo largo de estos años hemos compartido toda suerte de aventuras (espectáculos, libros, proyectos). Y el otro día, veinte años después de la publicación de la novela, fuimos al estreno de la adaptación de La silla un buen grupo de amigos acompañando a Jasso. La película, escrita y dirigida por Ángel de la Cruz, es muy digna, protagonizada por un Jaime Lorente que está francamente bien en su papel. Aunque al salir de la sala, como no podía ser de otra manera, el comentario de todos los asistentes fue unánime: «¡El libro es mucho mejor!».