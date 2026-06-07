Un año para subirse al tranvía en Zaragoza

Queda un año para que volvamos a estar llamados a las urnas en Aragón, con permiso del tsunami nacional, y son muchos los asuntos que perfilar antes de que la derecha y la izquierda empiecen a definir sus estrategias para unas elecciones municipales que, si se celebraran hoy, tendrían pinta de acabar siendo más de lo mismo. Pero algunas ya se empiezan a intuir en el horizonte y hoy, a casi un año de que lleguen esos comicios, apostaría a que uno de los golpes de efecto que va a lanzar Natalia Chueca es su apuesta por el tranvía y esa segunda línea que es cada vez más necesaria. La propia alcaldesa ya ha dejado entrever que su mirada hacia la línea no es la que capitanearon en el pasado sus antecesores, Jorge Azcón y Eloy Suárez. También ayuda que los malos augurios del pasado se hayan demostrado erróneos y que el uso no deje de crecer en una capital aragonesa que para ser la cuarta capital de España en población anda muy escasa de transporte público de alta capacidad.

Sobre todo lo intuyo porque es la última gran bandera que le falta por arrebatar a la izquierda. Durante todos estos años ya ha conseguido apropiarse de la cota cero que impulsó ZeC en la calle Don Jaime, ha sido capaz de impulsar una nueva Romareda en el mismo sitio que estaba, como la que el PP paralizó cuando estaba en la oposición y PSOE y CHA eran los que la iban a reconstruir, se ha lanzado a promocionar a golpe de talonario un aeropuerto de Zaragoza que necesita más rutas, lo mismo que perseguían Marcelino Iglesias y Juan Alberto Belloch en tiempos de grandes dispendios, se ha inventado un nuevo Bizi en todos los barrios de la ciudad como el que pretendieron PSOE y ZeC... ¿Qué le falta? El tranvía, el gran tabú del PP en este siglo XXI en Zaragoza que ahora, cada vez más, parece que le gusta y todo.

Atrás quedaron los tiempos de dibujarlo como una especie de máquina de matar en el corazón de la ciudad o los inventos extraños como el tranbús, tren-tram y el metro de 8 líneas del PAR... Subirse al tranvía sería como una especie de jaque mate a la izquierda, que aún tiene tiempo de agarrarse a ese asidero electoral. Todos están a tiempo de apostar por una movilidad urbana y del área metropolitana que sea propia y una alternativa a la inacción municipal. Sacar a concurso la contrata del autobús cuando caduca no es transformar. Afrontar una reordenación de líneas profunda no es poner dos circulares y a ver qué pasa... Quién quiera liderar el tranvía está a tiempo de subirse a él, y da la impresión de que Chueca ha visto ese filón. Sería un error mayúsculo que la izquierda perdiera esa bandera, su gran baza para ser alternativa en la ciudad.