La canción de Moreno

Una de las anécdotas de la reciente campaña andaluza fue, recordarán, la de que, como el candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, había sido cantante, quiso grabar personalmente la banda sonora de la campaña.

Dada la pasión existente en la comunidad andaluza hacia la música, esa curiosa aportación le sumó no pocas simpatías, aunque también algunas críticas. En especial, de la oposición, desde donde lo juzgaron como dueño de un comportamiento frívolo, protagonista de manifestaciones de superficialidad impropia de un político relevante.

Mientras la voz de Moreno sonaba en los mítines, en los anuncios grabados, por todas partes amplificada por los coros de sus compañeros –incluida la voz del propio Feijóo, quien también baló con su «hombre en Sevilla»–, Moreno le iba cantando igualmente, más que coplas o baladas, las cuarenta a Vox. Que no eran claros, les acusaba, que organizaban «líos», que no eran moderados ni liberales ni centristas, y que se habían radicalizado mucho más allá de los límites señalados por el PP como lo políticamente correcto para una derecha civilizada. Pero a Santiago Abascal no le gustaba esas letrillas, no aplaudía sus melodías ni tarareaba sus estribillos, y por eso, y por su natural, se mofaba del solista Moreno Bonilla, llamándole chiquilicuatre y otras lindezas, y advirtiéndole de que su temita musical nunca llegaría al número uno del hit de no ser por su ayuda.

La campaña terminó, Moreno ganó y comenzó ese post-parto electoral que tan cansino, prolongado y previsible ha resultado en Extremadura, Aragón o Castilla-León. Comunidades todas ellas en las que el PP intentó, en un principio, gobernar en solitario con sus mayorías simples, para, al mes, mes y pico o dos meses dar su brazo a torcer y abrir «sus» gobiernos a una alianza con los de Abascal.

Igualmente, ahora Moreno, como ya hicieron Guardiola, Azcón o Mañueco, se postula como gobernante en soledad de la Andalucía que mayoritariamente le ha votado, sí, pero no concedido suficientes diputados para montárselo solo. Abascal le advierte que para formar un dúo dinámico debe componer otra melodía, escribir otra letrilla y cambiar el tono de vox.

Seguramente, Moreno ya habrá entrado al estudio de grabación.