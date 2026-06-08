¿Es católica nuestra derecha?

A León XIV le gusta desarmar. Ha desarmado a Trump -«Creo que el presidente no entiende lo que es el mensaje del Evangelio», le espetó-, también a su dueto pseudocatólico (Vance y Rubio), que apuesta por el genocidio (Gaza), la guerra y el acoso a emigrantes, en lugar de «una paz desarmada y desarmante» que proclama Prevost. Éste también se ha atrevido con los tecnoligarcas en su encíclica Magnifica Humanitas: «desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle su dominio sobre lo humano (…) significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es sólo militar sino económica y cognitiva». Pues bien, en su primera jornada en la capital gobernada por la «dictadura corrupta sanchista» el Papa ya ha desarmado los argumentos de la ultraderecha, en parte asumidos por la derecha, tan católicos ellos. Se arrancó contra los «enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos» Y continuó su prédica instando a «abandonar las narrativas divisivas y polarizantes, las simplificaciones estériles, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones». Siguió retumbando la voz del sucesor de Pedro en la Sala de las Columnas del Palacio Real, calmada pero contundente: advirtiendo sobre «enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos», apostando por derribar «las armas y los muros» o por no negar la complejidad y las diferencias, sino «vivirlas como una bendición»; culmino instando a «avanzar junto al otro, a crecer juntos, codo con codo». Valientes torpedos a la línea de flotación ultra, aunque el cobarde de Abascal -Trump al menos le replica- se levantó a aplaudirle, también Feijóo, cómo no. Después el Papa se fue a una parroquia de un barrio popular distinguida por su labor con los desfavorecidos y emigrantes, que también tuvieron su voz allí; lástima que no estuvieran los dos líderes de la derecha para tomar nota tras sus proclamas antimigratorias. ¿Le acompañarán también a Canarias, nuestra Lampedusa particular? León XIII, con su Rerum Novarum, plantó cara a los movimientos marxistas de su época, este otro León lo está haciendo contra los movimientos reaccionarios que pervierten el Evangelio o, como Trump, simplemente no lo entienden. Los postulados de las derechas actuales no están en general alineados con ese mensaje de Jesús/San Pablo, es decir, que no son muy cristianos, pero, cuando les sale un papa a la contra, tampoco parecen ser católicos.