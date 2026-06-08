La IA, entre la prosperidad y la desigualdad

Las grandes revoluciones tecnológicas a lo largo de la historia han ido transformando la estructura social, económica y productiva de la humanidad. La imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, la industralización o internet acabaron con algunos oficios pero también generaron otras profesiones que anteriormente no existían. Ahora estamos inmersos en una nueva etapa de transformación donde se introduce una novedad relevante. A diferencia de revoluciones anteriores, la implantación de la inteligencia artificial no amenaza a las profesiones menos cualificadas o a los trabajados artesanales; los perfiles más expuestos son los profesionales que hasta ahora parecían amparados por su formación: abogados, programadores, consultores, traductores, analistas, empleados administrativos o profesionales de la comunicación. En Aragón el 39,9% de los ocupados, alrededor de 250.000 empleados, ejerce profesiones con alta exposición a la automatización de tareas cognitivas, según el estudio publicado recientemente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su revista Cuadernos del Mercado de Trabajo.

La IA no solo automatiza tareas físicas, también es capaz de asumir una parte del trabajo cognitivo. Esto no significa que estas profesiones vayan a desaparecer, es más probable que sufran una profunda transformación. Muchas tareas rutinarias se podrán automatizar y realizar en segundos, permitiendo dedicar más tiempo a actividades de mayor valor añadido. La cuestión no es tanto la sustitución de empleados como la redefinición de sus funciones. Los datos apuntan a que la economía aragonesa se encuentra en una fase de transición más que de destrucción masiva de empleo. La inteligencia artificial está modificando ocupaciones y procesos, pero no ha provocado aún un desplome del mercado laboral. En Aragón, el porcentaje de empleos amenazados por la IA, según este informe, se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, que alcanza el 42,5% y lejos de comunidades con una mayor concentración de actividades intensivas en conocimiento, como Madrid (51,7%), Cataluña (47,8%)o País Vasco (47,5%)

La inteligencia artificial puede representar una oportunidad extraordinaria para impulsar el crecimiento y la productividad pero también puede convertirse en una fuente de frustración social si sus beneficios solo se concentran en unos pocos. El futuro no dependerá únicamente de la potencia de los algoritmos, sino de cómo se repartan las oportunidades que generen. La inteligencia artificial constituye un cambio de paradigma que, más allá de su dimensión estrictamente económica, se proyecta como un fenómeno transversal con implicaciones sociales, territoriales y políticas de primer orden. Por eso, el gran desafío no es tecnológico, es político y social. La clave estará en la formación continua, en la adaptación de las empresas, en las políticas activas de empleo y en la capacidad para garantizar que nadie quede excluido de esta transición. Si no se actúa convenientemente, la IA puede generar más desigualdad, ampliar las brechas salariales, territoriales y generacionales que ya existen. El verdadero reto no consiste en evitar que las máquinas nos sustituyan, consiste en impedir que una parte de los ciudadanos nos volvamos prescindibles.