Entre la incoherencia y el cinismo

En la política, como en la vida misma, captamos desde muy lejos determinadas acciones o actitudes de personas o partidos políticos, mucho antes de que ellos mismos las vayan a hacer. Seguramente porque tanto esas personas como esos partidos no son conscientes de sus auténticas jerarquías de valoras o intereses. Claro que, otras muchas veces, no reconocen públicamente esos intereses, ni lo que piensan hacer, porque son conscientes de que van a mentir.

Cuando el presidente Azcón adelantó las elecciones para no tener que seguir pactando con Vox, era consciente de que mentía. Tampoco llevó en el programa un posible gobierno de coalición ni lo verbalizó en ningún de sus mítines de campaña. Cuando asumió la prioridad nacional como frontispicio de su gobierno tampoco respondía a su programa electoral. Igual que cuando habla de recortar las ayudas a la solidaridad internacional o los planteamientos de Vox contra la inmigración o menores no acompañados, y así en docenas de casos.

Por eso, cuando justifica la subvención del Bachillerato en centros privados con el refrendo electoral que le dan los votos recibidos, nos hace un ejercicio de trilero, porque en su jerarquía de valores siempre ha priorizado el apoyo a la enseñanza privada a costa de la pública. Degradar lo público para abrir negocio hacia las empresas privadas forma parte del ADN de su pensamiento político, y, por si alguien tiene dudas , solo hay que esperar a los próximos presupuestos de la comunidad.

Entre el casi centenar de cesiones que el PP de Aragón ha hecho a Vox, me llama la atención el acuerdo para recortar a la mitad, como mínimo, las subvenciones a las organizaciones sindicales y patronales. Es tan chusca como casposa esta medida. Sobre todo, porque en la historia de esta Comunidad Autónoma, el intangible de la concertación entre sindicatos, empresarios y gobierno está presente desde su constitución. Nadie puede negarlo y mucho menos obviarlo, cuando todos los gobiernos han hecho gala de ella para atraer inversiones o consolidar y ampliar proyectos empresariales. Aceptar el juego de Vox en su encono contra los sindicatos más representativos me parece cínico y deshonesto por parte de los populares, porque no se puede avalar hoy la concepción que la extrema derecha tiene de estas organizaciones, catalogándolas de «parásitos del Estado» y mañana alardear del valor que tiene la paz social para atraer sectores económicos. Comprar esa mercancía cargada de simbolismo antisindical, autoritarismo y anticonstitucionalismo marca una deriva muy peligrosa, porque recortar recursos no es el problema sino lo que simboliza: el intento de orillarlos de la vida pública, de las empresas y de la defensa de los trabajadores. Lo paradójico es que los ingresos de los sindicatos más representativos dependen fundamentalmente de las cuotas de sus afiliados y en mucha menor medida de servicios prestados como las asesorías jurídicas. Es más, las subvenciones generales o específicas apenas superan el 15% en sus cuentas. Mientras, Vox, y probablemente también el PP, declaran que los ingresos por las cuotas de sus afiliados apenas suponen el 25% y el restante 75% deriva de las subvenciones públicas, donaciones y legados.

En España, la negociación colectiva afecta a todos los trabajadores /as, sean o no afiliados, por lo cual, la afiliación está penalizada: pagar una cuota sindical para tener los mismos incrementos salariales, derechos laborales y representación es un ejercicio de igualdad y solidaridad de clase que no se practica en ningún país desarrollado.

A pesar de todo ello, en el conjunto del país hay alrededor de tres millones de trabajadores sindicados, de los cuales más de dos millones lo hacen en los dos sindicatos confederales más representativos, UGT y CCOO. En Aragón, la Agencia Tributaria recogía en 2023 que el número de trabajadores y trabajadoras que declaraban su afiliación en el IRPF creció un 9% en los últimos cuatro años hasta los 76.443 y actualmente están en esas dos organizaciones superando los 80.000, sin contabilizar aquellos trabajadores exentos de IRPF, los que repercuten la cuota en la nómina o los que hacen pagos en caja. De lo cual se puede deducir que el movimiento sindical aragonés supera los 100.000 afiliados.

En España los sindicatos negocian más de 5.000 convenios (en Aragón alrededor de 150) al año, para 1.100.000 empresa (en Aragón alrededor de 42.000) y 11.000.000 de trabajadores /as (en Aragón alrededor de 370.000). Solo los sindicatos mayoritarios cuentan con más de 200.000 delegados y miembros de comités de empresa de los casi 300.000 que hay en todo el país, (en Aragón 11.525, un 20% más que en 2019) y, por cierto, la participación en los procesos electorales está en torno al 80%.

Se podrían dar muchos más datos de la importancia que el movimiento sindical tiene dentro del sistema democrático, como por ejemplo las numerosas sentencias del Tribunal Constitucional avalando los artículos 7,28.1,37 y 129 de la constitución española. Pero el problema que estoy denunciando no es jurídico, es un problema de incoherencia y cinismo del Partido Popular aragonés avalando una deriva autoritaria, sectaria, y antidemocrática de Vox. Y, eso tiene siempre consecuencias. Al tiempo.