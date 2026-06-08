De policías y profesoras jubiladas

Normalmente, suelo entregar mis columnas el viernes y se publican los lunes. Eso tiene una desventaja y es que a veces voy tarde respecto a la actualidad. Sin embargo, eso mismo me permite reposar algunos temas con más calma. Seguro que ustedes habrán visto esa escena en la que un animal (homo sapiens), que con el traje Robocop pesará más de 100 kg, arrolla y empuja por la espalda a una maestra jubilada, estampándola contra el suelo. Las imágenes hablan por sí solas. Los calificativos que se me ocurren para describir al agresor son abusón, cobarde, sádico, etc. A raíz de esto, han salido todo tipo de comentarios contra el agresor, pero también a su favor. Y yo me hago algunas preguntas: ¿si los hechos fueran exactamente los mismos, pero cambiaran un poco los protagonistas, las opiniones serían iguales? ¿Si el agresor fuera el marido de la víctima?, ¿si el agresor fuera un turista extranjero?, ¿si fuera también extranjero pero inmigrante? ¿Si la víctima en lugar de defender la educación pública estuviera protestando contra el Perro Sánchez? Saquen sus propias conclusiones. Hace dos de semanas varios delegados de CCOO fueron desalojados de un encierro en el Pignatelli y allí acudieron policías para desalojarlos. Y según contaron los desalojados, ese desalojo se produjo con diálogo, educación, respeto y por supuesto sin violencia. Esto demuestra que en la Policía hay agentes que hacen su trabajo con profesionalidad. No obstante, por pura estadística, si tenemos en cuenta que en España hay alrededor de 80.000 policías, es normal que haya zumbados como el de Valencia. Lo que ya no es tan normal es que la mayoría de sindicatos policiales hayan callado cobardemente, o directamente hayan salido a defender y justificar al energúmeno. Eso dice muy poco de esos sindicatos. Ser antidisturbios es una labor difícil, que requiere mucha sangre fría y autocontrol. Es evidente que el agresor no está capacitado para ser antidisturbios. Y sinceramente, con esa agresividad y ese pronto, tampoco debería poder portar armas. Por lo tanto, resulta del todo incomprensible que este señor no este cautelarmente apartado del cuerpo de policía, mientras se le investiga con todas las garantías. Dicho esto, deseo que la salud física de la jubilada y la mental del policía se recuperen cuanto antes. También deseo que el policía pueda encontrar una ocupación para la que sí esté capacitado, y en la que no pueda causar daño a ancianas inocentes.