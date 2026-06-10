Cuba, sitiada

Reflexionaba ayer acerca de esa Cuba que tanto nos duele, que tanto nos hace añorar y polemizar -¡tantas son sus contradicciones y añoranzas!-, pero, para mi confusión, sin que casi nadie lo haga. Ni siquiera el Gobierno español, que parece ajeno o indiferente al conflicto.

Un raro silencio pende de los cielos de La Habana, como si nadie se atreviera a hablar en una voz demasiada alta que pudiera atraer misiles, operaciones militares, la conquista por una nación extranjera. Por esos mismos, claro, Estados Unidos que ya cercan la isla con su mortífera barrera de cañones y que, por boca de su presidente, lanzan a la sitiada población (sitiada por la miseria y por ellos) una amenaza tras otra para acabar de minarles la moral.

Pero no solo a los cubanos, tan derrotados ya que hasta parecen dispuestos a aceptar lo que el destino les depare, sino incluso a los españoles que allí trabajan, que han levantado hoteles, empresas, negocios, pero que ahora se están viendo obligados a hacer las maletas. Asombra y escandaliza cómo esas imposiciones de Trump tienen como objetivo no seguir perjudicando más al régimen cubano, que ya prácticamente no alienta, sino a un sector económico, el turístico, que el déspota de Washington quiere para sí y los suyos. Si a las futuras playas de Gaza añade las de Cayo Largo, pudiéndose hacer otro anuncio tomando daiquiri a la sombra de las palmeras en flor, le va a quedar otra operación niquelada. Atrás quedarán los muertos, los desterrados, pero... ¿qué más da? ¿No estarán mejor los cubanos, como los gazatíes, sirviendo mojitos a los turistas?

¿Y qué decir de los empresarios españoles? Que no son norteamericanos, claro, y eso, para la filosofía de America First es un hándicap. Nuestros compatriotas se han visto obligados, contra pena de serias sanciones, a cerrar todos aquellos hoteles gestionados en colaboración con el gobierno cubano, con las consiguientes pérdidas y trastornos. ¿Por qué? Porque a Trump así le ha parecido. ¿Y cuál ha sido la reacción de nuestro gobierno? Ninguna, ni una sola palabra, como si nada hubiera sucedido. ¿Por qué, alguien lo entiende?

Hace mucho tiempo, en realidad, que en Cuba nadie entiende nada. Por eso le van a cambiar hasta el nombre.