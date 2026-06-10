Un golpe de suerte en Alcañiz

El circuito aragonés de Motorland volverá a aparecer en 2027 en el calendario del Mundial de motociclismo de MotoGP, quizá la mejor noticia que podía recibir la comunidad pocos días antes de que Dorna, o mejor dicho Liberty que es la dueña del negocio, haga oficial las 22 pruebas que conformarán la competición del año próximo. El anuncio lo rubricará hoy el presidente Jorge Azcón en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, y aunque con su firma se dibuje un escenario idílico para el territorio y la pista turolense, el camino hasta llegar a este momento ha sido tortuoso, muy laborioso, por momentos imposible de conseguir y siempre dependiendo de un golpe de suerte que hiciera buenas todas las negociaciones mantenidas desde hace más de un año. Han sido constantes las conversaciones con los propietarios de este espectáculo vestido de deporte y es cierto que cuesta mucho dinero público mantenerse en ese calendario pero también lo es que cuesta mucho más, en forma de peaje político, salir de la élite, de los elegidos, un peaje incalculable que el presidente aragonés no tendrá que afrontar al menos en 2027, año electoral, conviene no olvidarlo. Todo se reduce a dos circunstancias fundamentales: tener los millones que exigen los organizadores para tener plaza en ese calendario y ofrecer altas prestaciones en forma de comunicaciones, oferta hotelera o dispendios que alimenten un espectáculo cada vez más dirigido a los bolsillos más pudientes.

Y Motorland en esta ocasión tenía lo primero, la DGA da la sensación de que estaba dispuesta a pagar lo que fuera por no desaparecer del Mundial. Serán finalmente más de 10 millones el año próximo, un poco más que en este 2026, pero no parecía haberse puesto límite alguno en este aspecto con Liberty. Lo segundo le queda muy lejos, las infraestructuras son un punto débil, su aeropuerto de referencia es Zaragoza, que está a casi dos horas por carretera del circuito, y las plazas de hotel son escasas para toda la masa social que mueve este show cada año. Pero a cambio tiene una de las mejores pistas, muy valorada por los pilotos y el afecto de Carmelo Ezpeleta, pieza clave también en esta victoria in extremis para Alcañiz.

Motorland necesitaba que alguno de los 22 circuitos ya preseleccionados por la propiedad de este Mundial se cayera a última hora y así ha sido. La reforma que debe asumir Hungaroring es de envergadura, la exigencia de la élite es máxima para todos, no solo para Alcañiz, y no da tiempo a que esté terminada para 2027. Eso da paso al circuito reserva, donde estaba aguardando pacientemente Aragón como la primera opción.

Pero este logro momentáneo no puede dar paso a la autocomplacencia ni a la euforia, el circuito alcañizano quiere estar mucho más tiempo en el calendario y ahora quedará otro año entero para pelear en los despachos, contener el bolsillo mirando de reojo el impacto que tiene en las cuentas públicas de una sociedad que lo sostiene todo y creer en su capacidad organizativa sin olvidarse de que Dorna antes y Liberty ahora solo quiere alimentar el negocio para que crezca y siga dando cuantiosos beneficios a costa de todos los circuitos que pelean cada año por estar en ese selecto grupo de escogidos. Así que lo mejor para Aragón es pensar como cualquier piloto del paddock: creer en sí mismo y salir a ganar en cada vuelta, apurar en cada curva sin pasarse de frenada y sabiendo que el próximo viraje puede ser el último y también el que le permita adelantar a sus rivales. De momento, seguir en carrera ya es un éxito para Motorland.