'The Three Body Problem'

Esto es una combinación de la novela de Liu Cixin y de la yenka, aquel baile cuasi prehistórico de «un pasito adelante, otro atrás», porque un día parece que la negociación entre Washington y Teherán avanza y el día siguiente se estanca o retrocede, un día Trump dice que el acuerdo está prácticamente cerrado y horas más tarde Teherán lo desmiente, mientras el precio del petróleo y las bolsas del mundo entero parecen una montaña rusa de tanto subir y bajar, con los mercados apostando por un acuerdo que no acaba de llegar. No deja de ser irónico que los americanos, que empezaron la guerra, tengan más prisa por acabarla que los iraníes, que han sido bombardeados a conciencia.

Lo que pasa es que aquí hay que jugar a tres bandas y eso no es fácil porque Teherán dice que mientras Netanyahu siga matando libaneses no hay entendimiento posible, y como Netanyahu quiere seguir matándolos se ha abierto una crisis entre Washington y Jerusalén, que cada vez es más evidente que tienen agendas diferentes e intereses divergentes. Con su elegancia habitual, Trump le acaba de decir a Netanyahu: «Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Ahora todos te odian». Pero no se preocupen, es solo una discusión de familia.

Donald ve cómo se acercan las elecciones de Midterm donde puede perder la Cámara de Representantes, porque su popularidad está por los suelos con el estrecho de Ormuz cerrado y la gasolina por las nubes. Necesita un acuerdo y Teherán dice que o también abarca al Líbano o no lo hay. Y entonces Trump presiona a Israel para un alto el fuego en el Líbano, que Netanyahu no desea porque lo que él quiere es acabar de una vez con Irán y Hezbolá, porque tiene elecciones en otoño y quiere aparecer como el garante de la seguridad israelí. Necesita defenderse de las acusaciones de la oposición de ser un «vasallo» de Washington y de «capitular ante Trump», mientras los drones de Hezbolá obligan a evacuar a miles de personas del norte de Israel. Eso, sin contar con sus problemas pendientes con la Justicia.

La estrategia de Netanyahu es complicada: hacer como que negocia con el Gobierno libanés para contentar a Washington -aunque sabe que Beirut no tiene capacidad para desarmar a Hezbolá- y, mientras tanto, seguir bombardeándola pero evitando molestar demasiado a Trump o a los iraníes. Por su parte, Teherán no tiene prisa, no tiene elecciones que preocupen a los que mandan y además la guerra no ha hecho más populares a los ayatolás, porque no pueden serlo, pero ha reforzado a la Guardia Revolucionaria haciéndola más nacionalista, más tecnocrática y menos islamista. De democracia ni se habla.

Quizá las negociaciones fueran más fáciles si Trump optara por recortar pérdidas, aceptando que ha cometido el error de su vida al atacar a Irán porque no ha conseguido nada de lo que se proponía (derribar al régimen, acabar con su amenaza nuclear y con sus misiles, y poner fin la ayuda que da a sus aliados regionales), y en cambio le ha dado a Teherán el arma que más ambicionaba, el control del estrecho de Ormuz que le convierte en una potencia mundial y no solo regional, aparte de permitirle hacer caja y crear un precedente muy malo para la libertad de navegación en otros estrechos del mundo.

Pero casi ningún político es capaz de reconocer sus errores: George W. Bush sigue sin admitir que se equivocó al atacar a Irak en 2003 (Colín Powell es una excepción honrosa) y Aznar tampoco reconoce que se equivocó en la pésima gestión que hizo del atentado del 11-M. Es terrible pensar que nada de todo esto habría ocurrido si Trump no hubiera denunciado unilateralmente el acuerdo que Obama hizo con Irán y que los ayatolás cumplían. Y Trump tampoco se arrepiente.

EEUU e Irán tienen que decir que han ganado y vestirán de oropeles cualquier acuerdo que logren, mientras siguen aguantando con la esperanza de que el otro se arrugará antes. Mi apuesta es que se están haciendo mucho daño el uno al otro -y a nosotros-, que esta situación es insostenible y que ambos acabarán cediendo algo -Irán en lo nuclear y EEUU en Ormuz- para un alto el fuego y al cabo de un tiempo volveremos a las andadas. Y si no, al tiempo. Aunque con Trump nunca se sabe.