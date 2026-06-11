La novela de Marta Borraz Años de vida (Xordica) se sigue vendiendo mucho y leyendo más por su doble interés como novela-saga y relato de época.

Narra la historia de una familia aragonesa, con propiedades en Alquézar y Monegrillo, entre cuyos principales miembros las tendencias, ideologías, características de aquella España dramática y plural extendida de los años veinte a los setenta del pasado siglo se repartían como distintos naipes de una baraja entre los miembros de una misma familia. La autora ha buceado en los recursos de la suya –en las biografías de sus abuelos, particularmente– para conceder al relato intensidad y veracidad.

Acompaño a la escritora a Botorrita, donde su dinámico y eficaz alcalde, José María Castillo, ha organizado una presentación de Años de vida. Para enterarme, por boca de la propia autora, de que la historia de la redacción de la novela es casi tan larga como la que cuentan sus páginas. Ella, Marta Borraz, empezó a escribirla hacia el año 2000, cuando apenas había terminado la Universidad, pero tuvo que dejarla porque aquella montaña de recuerdos y palabras se le hacía muy difícil de escalar. Sería más adelante cuando lograría seguir dándole forma, hasta culminar su largo e intenso recorrido por los felices años veinte, por la compleja década de los treinta, con la guerra civil, el franquismo y aquella lenta, lentísima apertura hacia un horizonte de participación democrática que los personajes más veteranos no alcanzarían a disfrutar.

El argumento ofrece contradicciones ideológicas de hondo calado. Uno de los protagonistas se alistará con la CNT en la columna Durruti, alineándose en el frente con los anarquistas y frente a un bando, el de los sublevados, que, en un principio, por su conservadurismo, le sería, en teoría, y debido a la pertenencia a una clase social de terratenientes, mucho más próximo. Transformado el territorio monegrino (tan cerca de esta atractiva Botorrita donde conversamos) en un escenario bélico, la trama se convulsionará en bombardeos, encarcelamientos, torturas, para estabilizarse durante demasiado tiempo en las páginas grises de una dictadura en blanco y negro.

Un buen trabajo, una buena autora.