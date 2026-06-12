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Opinión

El Periódico de Aragón

El mejor refugio para abordar una larga espera

No hay mejor refugio que un libro, también en momentos difíciles. El Hospital Clínico de Zaragoza acogió ayer la iniciativa Libros que Importan, promovida por la asociación Atrapavientos, lo que permitió la recogida solidaria de ejemplares, que llegarán a pacientes oncológicos. Esta asociación, el Clínico, la ONG Believe in Art y el Ministerio de Cultura impulsan una actividad que es mucho más que fomentar la lectura. Un acierto.

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