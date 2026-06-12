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Opinión

El Periódico de Aragón

Las varas de medir las comisiones de investigación

Las Cortes aprobaron ayer abrir una comisión de investigación sobre las presuntas fiestas sexuales de Ábalos, pero rechazaron analizar (con los votos de PP y Vox) los costes de la nueva Romareda tras el informe publicado por la Cámara de Cuentas. La polarización política se acentúa y contagia a Aragón en un momento en el que sobra ruido y falta gestión. El ruido es ya ensordecedor y crecerá con una comisión de investigación que no servirá para nada.

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