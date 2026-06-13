No sé si es el signo de estos tiempos, pero no me da la vida para todo lo que me apetece hacer. Intento llegar a todo, pero resulta una misión imposible. Por ejemplo, Bad Bunny me invita a su casita, pero no puedo acudir porque tengo muchos cuentacuentos estos días. Bueno, como ya se imaginarán, esto no es realmente cierto. Sí que tengo muchos cuentacuentos (todos los colegios piden cuentacuentos en estos últimos días de curso), pero no acudo a la casita porque Bad Bunny me invita por teléfono y no entiendo lo que me dice. Y eso que me invita cantando, para que sepa que es él de verdad, pero no pillo nada, solamente que tiene muchas novias o algo así. Le cuelgo sin dudar, los malos somos legión, los malos nos apoyamos entre nosotros, pero bueno, seguro que Benito tampoco me echará demasiado en falta. Otra vez será.

También me piden ejercer de ayudante y guardaespaldas del Papa León XIV en su visita a España, básicamente para acompañarlo en el Papa Móvil, caminando al trote a su lado, protegiéndolo de rimas zafias («Papa León, molas mogollón») y pasándole los bebés al vuelo y devolviéndolos a sus progenitores tras la bendición papal. Y me apetece el trabajo, no lo voy a negar, me veo como Clint Eastwood en la película En la línea de fuego, pero estoy con mucho lío estos días en varias ferias del libro y tengo que declinar la atractiva propuesta.

Por cierto, hablando del bueno de Clint, me llamó para invitarme a su cumpleaños: 96 años le han caído nada menos. Me dijo: «Anda, alégrame el día». Pero me venía mal por lo mismo, qué desastre. «Tengo muchas ferias, muchos cuentacuentos», le canté por teléfono para disculparme por mi ausencia. No se lo tomó nada bien, me temo. No sé si por mi ausencia, o por mi imitación lamentable del Conejo Malo, pero anunció despechado al día siguiente que se retiraba del cine, que se le habían ido las ganas de seguir.

Me sentí responsable, la verdad. ¿Cómo le había podido fallar de semejante manera? Que uno a los 96 años ya no aguanta muchos desplantes, y más con el genio y carácter que siempre ha tenido. Pero es cierto, voy a tope de ferias y cuentacuentos, no es una excusa barata. Por ejemplo, mañana domingo mismo estoy firmando en Feria del Libro de Madrid. Ya verás cómo Bad Bunny, que tiene su penúltimo concierto en la capital, se pasa por la feria a echarme la bronca. Ya lo estoy viendo.