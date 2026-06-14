Del «Aragón va de cojón» a la «prioridad nacional»

En los últimos días hay una frase que no ha dejado de retumbar en mi cabeza: «Aragón va de cojón». La pronunció el candidato del PAR a las elecciones autonómicas, Alberto Izquierdo, en el debate televisado por RTVE y sirvió para cerrar su minuto de oro. Aquel 29 de enero faltaban apenas unos días para abrir las urnas y que los aragoneses decidieran la composición de las Cortes de Aragón y la formación de un nuevo Ejecutivo. El resultado ya lo conocen. La frase tuvo mucho eco e incluso se viralizó, pero ni siquiera eso salvó al Partido Aragonés de su desaparición de la política aragonesa. La sorpresa vino 125 días después cuando el presidente Azcón anunció el fichaje de Izquierdo como asesor suyo. La fuga del máximo líder del PAR demuestra que viene a ser cierta aquella frase que dice que «la política hace extraños compañeros de viaje». Ese «¡sálvese quien pueda!», sin embargo, se olvidará pronto y tendrá unos efectos limitados en las filas del PP y en la formación aragonesista. Todo es demasiado líquido en política.

El episodio de Alberto Izquierdo es solo una metáfora de cuál es el camino que están tomando los partidos en los últimos años, tanto a nivel autonómico como sobre todo a escala nacional, y que lleva a la conclusión de que el fin justifica los medios. El contagio de ese contexto tóxico comienza a llegar a Aragón, lo que provoca cierto desconcierto en la comunidad. Las turbulencias a las que se enfrenta a diario el Ejecutivo PP-Vox –un matrimonio de conveniencia que comienza a dar bandazos visibles– siguen siendo la tónica dominante en un escenario presidido por la polarización. El centro político comienza a difuminarse y abrir debates constructivos parece algo pasado de moda porque las formaciones han optado definitivamente por escorarse, unos por convicción y otros por necesidad. Los partidos han pasado de escuchar a los ciudadanos a escucharse a sí mismos. La brecha entre la vida real y el relato de la política es hoy, por tanto, mucho más profunda.

Imagen de archivo de una reunión de la Ejecutiva del PAR, presidida por Alberto Izquierdo. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Esta realidad impregna lo que ha rodeado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sobre la concertación de bachillerato, una medida que ha decidido suspender temporalmente tras estimar las cautelares solicitadas por la escuela pública. La justicia argumenta que el Ejecutivo publicó la orden estando todavía en funciones, lo que lleva a pensar que quizá no se calibró bien que esa era una posibilidad más que plausible. El bachillerato, por tanto, no se podrá concertar el próximo curso, si bien el centro del debate no está tanto ahí como en las condiciones laborales de los profesores, las infraestructuras de los colegios, las medidas que habrá acometer para hacer frente a la caída de la natalidad en Aragón, el calor en las aulas y sobre todo cuál es el proyecto que existe a largo plazo para que la Educación sea uno de los grandes activos de Aragón.

Las turbulencias a las que se enfrenta a diario el Ejecutivo PP-Vox siguen siendo la tónica habitual en un escenario presidido por la polarización

Mientras todo esto sucede, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, se afana en lanzar mensajes poco o nada vinculados con las preocupaciones de los aragoneses y centrados en criminalizar la inmigración. Lo de eliminar la financiación de la cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza también es de traca. El mensaje de la ultraderecha contrasta con las palabras del Papa León XIV en España, donde ha hablado alto y ha dado un tirón de orejas a más de uno.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, este jueves en el pleno de las Cortes. / Pablo Ibáñez

El discurso de Vox es incompatible con el desarrollo económico, social y cultural de Aragón. El relato del partido de Abascal se agotará tarde o temprano, pero hasta entonces convendría que quien tiene las riendas del Gobierno de Aragón no mire hacia otro lado. La prioridad nacional no es y nunca ha sido una prioridad para los ciudadanos, aunque sea uno de los requisitos que recogerá la nueva ley de Vivienda de Aragón para discriminar a aquellos que no tengan un «arraigo real» a la hora de optar a un piso público.

Y todo esto sucede en puertas de una nueva semana de huelga sanitaria tras el fracaso de la negociación con el Ministerio, cuando el Banco Central Europeo acaba de subir los tipos de interés, lo que golpeará más todavía los bolsillos de hogares y familias, en un momento en el que la conflictividad laboral comienza a asomar la pata y con la inflación como el gran enemigo que acecha cada día. Menos mal que las Cortes de Aragón pondrán en marcha una comisión de investigación para conocer qué excesos hizo José Luis Ábalos en su visita al Parador de Teruel porque es algo que seguro está entre las prioridades de los ciudadanos.

Falta menos de un año para las elecciones municipales, algo más (en teoría) para las generales y nadie sabe cuánto para las autonómicas. Hasta entonces, por favor, céntrense.