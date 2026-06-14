Un 'enchufe' con sabor a lentejas

Si parece un enchufe y funciona como un enchufe, a lo mejor es un enchufe. La decisión del presidente Jorge Azcón de fichar a Alberto Izquierdo, presidente del Partido Aragonés, como su asesor personal en el Gobierno de Aragón tiene miga. De los creadores de «yo no me vendo por un plato de lentejas» o «Aragón va de cojón» o «claro que hay vida en el PAR después de las elecciones» llega a nuestras pantallas «es fácil de entender si se quiere entender bien» o «esto durará lo que dure, yo soy una persona de trabajar y de dar mi opinión y para eso me contratan». Es verdad que este experto «en aragonesismo y municipalismo», que en teoría le contratan por eso, tiene mucho que asesorar en este Gobierno aunque Vox, la línea roja rojísima de Izquierdo en su programa electoral, también habita en él y aunque el Pignatelli se haya convertido en una especie de casa de los líos en la que cada día la paz se decide echando la moneda al aire y jugando a cara o cruz. La visión experta de Izquierdo puede aportar mucha calma al presidente, que buena falta le va haciendo últimamente, con un Nolasco desatado. El todavía alcalde de Gúdar –por cierto, ¿va a seguir siéndolo?– puede hacer una buena labor explicándole al líder de la extrema derecha cómo funciona esto del Estatuto de Autonomía, el propio Estado de las autonomías en el que su partido no cree... Entre turolenses seguro que se entienden mejor.

Con esta fórmula, el pleno empleo en Aragón está más cerca, aunque llevar gente a Zaragoza alimenta la despoblación. Porque uno ya duda entre si esto es un ejercicio de generosidad por el socavón económico que supuso para el PAR desaparecer de las Cortes, si solo es una estrategia para ir juntos a las elecciones municipales de 2027 y Azcón ponga al experto Izquierdo a patearse la provincia de Teruel para recolectar votos para el PP o simplemente es la culminación de una opa del PP, al estilo de la que ya hizo con Ciudadanos, sobre un PAR que lleva años desangrándose. Presa fácil y apetito voraz, combinación perfecta.

Pero lo que más me llama la atención es lo que les incomoda a ambos. Parecen nerviosos, es obvio, por las consecuencias de una decisión que tiene toda la pinta de ser algo personal, que nace del presidente o del aragonesista pero que ambos deciden sin consultar con el partido. Y están siendo criticados en la provincia de Teruel, por más que alguien les haya recordado a los rebeldes que el que se mueva igual no sale en la foto de las elecciones de 2027. La crisis no da para más, dicen, y 'aquí PAR y después gloria'.