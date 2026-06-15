Identidad del pasado y el presente

Mantener, de forma constante, la memoria del pasado para conocer la historia de nuestra existencia, a través de escenas de carácter popular o populista, no deja de ser un ejercicio de estancamiento, me refiero a cuando además predomina un descenso creativo de innovación intelectual y artística que se basan en obras pasadas sin recurso creativo, ayudadas con técnicas sofisticadas al margen de lo que se necesitaría hacer para mantener el progreso cultural de un país. No sería lo mismo si el objetivo fuera recordar lo que aporta el saber y el entendimiento de lo acontecido, de lo logrado; aun así, sigo pensando que activar la cultura es el motor fundamental de cualquier población para que existan, en un futuro, referencias de nuestra historia cultural. ¿Qué hubiera pasado si la obra de Goya no se hubiese expuesto ni valorado? Se habría perdido la alianza que se formó entre los pintores antiguos y las vanguardias modernas, carentes de su mayor espejo y justificación histórica del espíritu crítico. El no tener interés de dar a conocer lo que se sabe, no solo de las obras de los artistas visuales, sino también del patrimonio arquitectónico, provoca pérdidas de identidad cultural, borrando la memoria colectiva y la singularidad de la ciudad.

Los edificios históricos son testimonios del pasado, de la historia social y técnica, permitiendo a los ciudadanos identificarse con su propia comunidad. Sin este interés tendríamos una visión menos realista de la sociedad de la época. Sin duda apreciar nuestro legado histórico es saber de dónde venimos, aunque los árboles genealógicos hayan perdido su interés; el recuperar vivencias y valores culturales de aquella sociedad crea una coexistencia emocional. El garantizar la supervivencia de nuestro legado requiere un desempeño de uso cultural y social a través de iniciativas basadas en el conocimiento de cómo eran los antiguos espacios a través de las técnicas de construcción y del rendimiento que desarrollaron, es una identidad que nos posiciona en una realidad desconocida.

Este regalo implica un reconocimiento de arraigo para la ciudadanía, como ha sido la antigua Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza que está a la espera (parece ser que larga) de su rehabilitación. Es de inspiración Mudéjar y Renacentista y fue realizada con motivo de la Exposición Hispano-Francesa celebrada en Zaragoza en 1908. Mantener nuestro patrimonio es fundamental para crear una atmósfera única y representativa de la ciudad, fomentando el desarrollo turístico y económico, esto se consigue cuando se mantiene físicamente dándole una función para que no se deteriore.

Afortunadamente aún resurgen arquitecturas como la llamada Villa Asunción, valorada como Bien del Patrimonio Cultural Aragonés. Fue proyectada entre 1901 y 1918 por encargo del naviero vasco Miguel Larrinaga, en honor a su esposa Asunción Clavero, que quiso vivir en el extraordinario alacio Larrinaga. Fue construido por el arquitecto aragonés Félix Navarro. Un patrimonio redescubierto y puesto en valor a través de la Fundación Ibercaja, un legado material que permanecía oculto e ignorado por la sociedad. El palacio es una verdadera joya realizado por los mejores artesanos y co los mejores materiales propios de Aragón.

La belleza de esta arquitectura se enmarca en su extraordinaria historia -se podría escribir, con cierta inspiración, una novela-. A partir de esta reapertura, el palacio consta de un programa de visitas guiadas, con la posibilidad de contemplar una colección de pintura al óleo del siglo XIX enmarcada dentro del movimiento romántico, en la vertiente del costumbrismo, muy relacionado con escenas cotidianas de la época española.

La cultura y el arte fomentan la diversidad, la creatividad en la búsqueda de soluciones, tanto en el presente como en el futuro.