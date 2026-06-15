Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque de AtraccionesReal ZaragozaBar Río de la PlataPilar AlegríaNatalia ChuecaPiscina Zaragoza
instagramlinkedin

Opinión | EL ÁNGULO

Carmen Lumbierres

Carmen Lumbierres

La resistencia del metacrilato

El problema no es solo cuánto puede resistir Pedro Sánchez, sino cuánto resiste una izquierda cuyo principal relato es evitar que gobierne la derecha

Durante años, la palabra que mejor definió la política de Pedro Sánchez fue resistencia. Resistió a sus adversarios internos, a las derrotas, a las crisis parlamentarias y a una oposición que anuncia desde 2023 su final. Esa capacidad para sobrevivir a situaciones aparentemente insostenibles acabó convirtiéndose en una forma de poder y, para muchos de sus partidarios, en una virtud política en sí misma. La resistencia es una estrategia excelente para atravesar una tormenta, pero resulta insuficiente cuando se convierte en el clima permanente. La realidad actual del Gobierno, más allá de los casos de corrupción, conecta con una crisis más amplia entroncada en la dificultad de la izquierda europea para renovar su proyecto político y reconstruir una alternativa al populismo ultra.

No estamos ante un gobierno de acero, se asimilaría mejor al metacrilato que soporta grandes tensiones, pero tiene una característica decisiva, que no se dobla. No se adapta a la presión, sino que la acumula, y cuando supera un determinado umbral, ni avisa ni se deforma, estalla. Algo así puede suceder con el bloque progresista español. La atención se concentra en los problemas que rodean al Gobierno, pero la cuestión de fondo es más profunda. El PSOE sigue siendo la fuerza dominante en ese espacio mientras que su izquierda atraviesa una crisis existencial. Sumar no ha conseguido construir un liderazgo reconocible tras la retirada de Yolanda Díaz. Nació como una operación de reunificación y hoy transmite una imagen de dispersión y provisionalidad. Podemos, por su parte, conserva capacidad de ruido político, pero ha derivado en un partido testimonial, muy lejos de aquella fuerza que hace una década aspiraba a disputar la hegemonía de la izquierda española.

La consecuencia es que el PSOE resiste cada vez más solo. Lo que antes era un sistema diverso se ha ido convirtiendo en una estructura donde casi todo el peso recae sobre un único actor, y su capacidad de negociación con los nacionalismos periféricos. Y la resistencia es posible cuando existe un horizonte compartido. Resulta mucho más difícil cuando se convierte en el único argumento. Porque las sociedades aceptan errores e incluso escándalos cuando perciben una dirección clara. Lo que soportan peor es la sensación de estancamiento, sin saber hacia dónde van.

Por eso el problema no es únicamente cuánto puede resistir Pedro Sánchez, sino cuánto resiste una izquierda cuyo principal relato es evitar que gobierne la derecha. La verdadera fortaleza no consiste en aguantar indefinidamente sino en conservar la capacidad de cambiar antes de romperse.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luis Carbonell, su verdad en el Real Zaragoza a pecho descubierto: 'He rechazado obtener la invalidez y me la juego a volver al fútbol
  2. La operación de regreso de Ander Herrera y los pilares que sujetarán el nuevo Real Zaragoza de Lalo Arantegui
  3. Una de las ermitas más visitadas del Pirineo, joya del románico, no abrirá este verano: 'Ha llegado el momento de que la Iglesia y la administración asuman las responsabilidades
  4. La Guardia Civil comienza la reconversión de la 'vieja' Comandancia de Zaragoza en viviendas para sus agentes
  5. Un emblemático bar de Delicias cerrará para ampliar un local de Mercadona
  6. La SD Ejea, 'decepcionada' con la noticia del presunto amaño: 'Es para 'matarlos'. Se han jodido la carrera por 1.000 míseros euros
  7. La Segunda se 'rifa' a Rober González tras su buen paso por el Real Zaragoza
  8. Estos son los colegios e institutos de Zaragoza con las mejores notas de la PAU 2026: hasta 13,95 de 14

La resistencia del metacrilato

Zaragoza entra en otra liga: el ‘boom’ de la vivienda prémium atrae a los gigantes de la inversión

Zaragoza entra en otra liga: el ‘boom’ de la vivienda prémium atrae a los gigantes de la inversión

Villas de lujo, piscina privada y 750.000 euros: así es la ‘Moraleja’ aragonesa

Villas de lujo, piscina privada y 750.000 euros: así es la ‘Moraleja’ aragonesa

Así es el pueblito escondido en las calles de Torrero

El tráfico cambia en el centro Zaragoza: así se circula desde este lunes en el entorno del Portillo

El tráfico cambia en el centro Zaragoza: así se circula desde este lunes en el entorno del Portillo

La cultura del deporte aragonés a través de los ojos de Ángel de Castro: "Eres testigo de la historia"

La cultura del deporte aragonés a través de los ojos de Ángel de Castro: "Eres testigo de la historia"

Las causas del cierre de una de las ermitas más visitadas del Pirineo cuya propiedad está en litigio: «Es una gran pérdida para el valle y el románico aragonés»

Las causas del cierre de una de las ermitas más visitadas del Pirineo cuya propiedad está en litigio: «Es una gran pérdida para el valle y el románico aragonés»

El Real Zaragoza no se plantea por ahora romper con la empresa encargada del césped de la Ciudad Deportiva

El Real Zaragoza no se plantea por ahora romper con la empresa encargada del césped de la Ciudad Deportiva
Tracking Pixel Contents