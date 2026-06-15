Podemos decir que el próximo curso no habrá concertación del Bachillerato en Aragón. El jueves pasado supimos que el TSJA había admitido las cautelares presentadas por la plataforma Escuela Pública en relación a la concertación del Bachillerato. Es sin duda alguna una enorme victoria para la Escuela Pública y para la sociedad en general. Alternativamente, podemos verlo como una enorme derrota de Azcón. Imagínense ustedes si el tema era claro que cinco de los seis jueces se han mostrado favorables a las cautelares que pedía la plataforma. Jueces en España doblándole la mano a la escuela concertada y al PP. Es evidente que la cuestión estaba clarísima. Tan clara como la norma que dice que un gobierno en funciones no puede hacer convenios que supongan obligaciones para la Hacienda aragonesa.

Teniendo en cuenta que la exconsejera que firmó la orden es juez, ¿cómo no se dio cuenta de que esa orden vulneraba el ordenamiento jurídico? Pero ni ella, ni Azcón, ni nadie del Departamento de Educación, ni del Gobierno aragonés. Y aquí es donde me surge la duda. ¿Esto es pura incapacidad? La habitual nefasta gestión en educación con rotación de consejeros, directores generales, directores provinciales y demás. O por el contrario, ¿hemos asistido a un uso e instrumentalización de los padres de la concertada dentro del pim pam pum entre PP y Vox? Sinceramente las dos hipótesis me parecen igualmente creíbles.

Por un lado, si alguien duda de que puedan querer manipular o instrumentalizar a los padres de la concertada porque eso estaría mal, acuérdense del Yak-42. Por el otro, la incapacidad de gestión está de sobras acreditada. Para muestra un botón. La pasada semana, en la misma página de un periódico, se podían leer dos noticias: en una la DGA autorizaba el gasto de 56 millones en conciertos educativos innecesarios. En la otra, justo al lado, la DGA pedía 134 millones al banco para poder pagar nóminas de los docentes y sanitarios. ¿Estulticia o maldad? Ambas son posibles.

Más allá de los errores del adversario, hay un hecho que ha sido determinante para que esto haya acabado en victoria para la Escuela Pública: la unidad. Un total de 17 organizaciones, padres, sindicatos, alumnos, partidos, vecinos etc., han actuado, todos a una, en defensa de lo que es de todos. El resultado a la vista está.

A pesar de las dificultades, la unidad es el camino a seguir, porque mucho me temo que el odio contra la escuela pública no ha desaparecido.