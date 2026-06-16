El centro de Zaragoza sufre más atascos por las obras

El avance de las obras en los suelos del Portillo pusieron ayer en jaque el tráfico en el centro de Zaragoza por unas afecciones que se suman a las que ya había en otros puntos y que saturan viales principales como los paseos María Agustín y Pamplona, igual que en Constitución. Son muchas intervenciones a la vez, hay más de un tercio de líneas de autobús desviadas y los usuarios tienen que armarse de paciencia en días que aún son de mucha circulación.