La trama del PSOE minuto a minuto
Opinión
El Periódico de Aragón
La huelga sanitaria será indefinida tras el verano
Las protestas de los sanitarios en toda España por las mejoras que reclaman en el Estatuto Marco con el ministerio no solo no cesan sino que se preparan para una huelga indefinida para después del verano. Las consecuencias para Aragón son evidentes, más de 800 operaciones canceladas a la semana, según la DGA, y las listas de espera aumentando tanto como el malestar de trabajadores y pacientes sin que nadie parezca capaz de atajarlo.
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