Una inversión de récord en Aragón

El Consejo de Ministros anunció ayer una inversión histórica en Aragón para la mejora de las infraestructuras viarias. Va a destinar a carreteras de la comunidad un montante global de 148,68 millones de euros que es aproximadamente el 15% de los más de mil millones que prevé dedicar al conjunto del país. Se trata de una cuantía de récord que, por un lado, dice mucho de la voluntad política de destinar más recursos al cuidado de las vías que son de su titularidad en un territorio que destaca por tener el peor estado de las mismas, tanto las del propio Gobierno como las que son de la Administración autonómica o provincial. Y por otro también dice mucho de los años que lleva Aragón esperando a que el esfuerzo sea el que merece, acorde con el volumen de tráfico que soporta un territorio que está a medio camino entre Madrid y Barcelona o en medio del eje Cantábrico-Mediterráneo.

En una y otra dirección, el compromiso de ayer por parte del Ministerio de Transportes es una buena noticia para la comunidad, con una intervención de envergadura en corredores que son y serán imprescindibles en los próximos años. Especialmente relevante es la actuación de mejora en la AP-68, que no hay que olvidar que a partir de noviembre será gratuita en los tramos aragoneses y riojanos, sobre todo porque le espera unas obras de conservación que son muy necesarias desde hace tiempo. Pero también lo es que más de 580 kilómetros de la red estatal en Aragón vayan a recibir una reforma, en un momento en el que el déficit inversor de las administraciones, también la del Estado, acumulan muchos años de espera en el territorio. Y también es muy significativo el momento en el que se produce, con obras también de envergadura que se están ejecutando en la A-23 a la altura de Lanave para completar por fin la autovía Mudéjar o en algunas de las vías más utilizadas del Pirineo oscense. O que algunas intervenciones de mejora estén llegando, tarde pero llegan, a los tramos turolenses de esa misma A-23. Porque el problema de Aragón con este ministerio, antes de Fomento, nunca ha sido la conveniencia de las reivindicadas inversiones sino los tiempos de respuesta que se han aplicado desde Madrid para dar soluciones.

Dentro del paquete de inversiones, tampoco se ha olvidado el ministerio de ejes como la A-2 o la N-2, que llevan tiempo esperando una inversión de estas características en los tramos en los que ahora se ha puesto el foco, o la AP-2 ya liberada del peaje o el cuarto cinturón de Zaragoza (Z-40), que ha aumentado de forma significativa el volumen de vehículos que soporta a diario. En el lado negativo, si es que hay alguno en este anuncio, es el periodo que el propio ministerio se marca para aterrizar esta inversión millonaria en las carreteras aragonesas, ya que se compromete a hacerlo en tres años o quizá cinco, ya que deja abierta una prórroga de dos ejercicios más. Pero hay tramos que llevan muchos años esperando. Y otros que no aparecen en ese listado al que acaba de dar luz verde el Consejo de Ministros. Pero si han entrado por fin una decena de vías es ya un avance. Sobre todo porque en la conservación de las carreteras, sea cual sea la comunidad, las cifras y el reparto territorial son utilizados con frecuencia por los partidos para señalar agravios pero no es una cuestión estadística sino de seguridad vial, de salvar vidas. Y ahí no hay criterios partidistas que valgan, o se protege o se descuida. Y sabiendo que los recursos no son ilimitados, esta protección siempre es bienvenida.