Dudas sin despejar

José Luis Rodríguez Zapatero declaró como investigado ante la Audiencia Nacional por una causa que examina su presunta participación en una trama de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental vinculada al rescate de Plus Ultra. Además, una pieza separada analiza posibles irregularidades fiscales y aduaneras relacionadas con joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros halladas en su despacho.

Según los informes policiales y los indicios recogidos por el juez, la empresa Análisis Relevante, vinculada a Julio Martínez Martínez, habría recibido importantes cantidades de dinero procedentes de compañías relacionadas con el entorno de Plus Ultra para posteriormente transferir fondos al expresidente y a empresas de su entorno familiar. A ello se suman conversaciones intervenidas, documentación incautada en registros y el análisis de un teléfono móvil facilitado por las autoridades estadounidenses.

Durante su declaración, Zapatero negó haber influido en la concesión de ayudas públicas, defendió que los pagos recibidos respondían a trabajos reales de asesoría y consultoría, rechazó cualquier vinculación con estructuras offshore y aseguró que tanto él como sus hijas desarrollaron actividades profesionales legítimas. También puso a disposición del juzgado una autorización para verificar la inexistencia de activos ocultos a su nombre.

Sin embargo, la comparecencia no ha despejado las dudas que dieron origen a la investigación. Zapatero ha proclamado su inocencia y ha pedido confianza, pero las principales incógnitas del caso continúan abiertas. Siguen sin aclararse la naturaleza de determinados pagos, el papel desempeñado por personas de su entorno, el contenido de algunas comunicaciones incorporadas a la causa o el origen de las joyas halladas en su despacho. El propio juez ha dejado por escrito que las explicaciones ofrecidas no han logrado desvirtuar los indicios que justificaron su condición de investigado y que la investigación debe continuar. Y si no ha decretado medidas cautelares es porque no aprecia riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, no porque considere disipadas las sospechas.

Por ello, tan improcedente es dar por probadas las acusaciones como interpretar la comparecencia de Zapatero como una exoneración política. El PSOE ha optado por cerrar filas con el expresidente y reivindicarlo de nuevo como una referencia del socialismo español, pese a que el caso ya ha tenido un evidente coste reputacional tanto para su figura como para el partido. El problema es que, por ahora, la defensa de Zapatero se ha basado más en proclamar su inocencia y prometer futuras explicaciones que en aportar elementos capaces de desmontar los indicios que sustentan la investigación. Algo que Sumar ha reprochado y que hace difícil compartir el alivio exhibido por Ferraz. Al respaldar políticamente al expresidente cuando el propio juez sostiene que las dudas que motivaron la investigación siguen abiertas, el PSOE asume un riesgo evidente. Cuanto más vincule el partido su posición a la de Zapatero antes de que se esclarezcan los hechos, más difícil le resultará evitar que la evolución de la causa termine proyectándose sobre el propio PSOE.