Plaza, historia de un éxito colectivo

La logística ya forma parte del ADN de Aragón, una tierra que allá por el año 2001 comenzó a comprobar cuál era el potencial de un sector que no ha dejado de crecer y de sorprender. El último cuarto de siglo ha sido testigo de la transformación más importante que ha sufrido la comunidad en su historia reciente, pero uno de los factores que más han contribuido a ello ha sido la logística. La ubicación estratégica de Zaragoza, en el epicentro del noreste español, siempre ha sido un elemento diferencial para el territorio, pero no fue hasta hace 25 años cuando se tomó la determinación de llevar a cabo una apuesta firme por este activo intangible. Fue entonces cuando todo cambió porque permitió descubrir el potencial de un sector que ha contribuido a elevar la competitividad de las empresas, ofrecer un servicio al cliente más rápido, cercano y ágil, apostar por el tráfico de mercancías y las infraestructuras ferroviarias y confirmar que el éxito de gigantes como Inditex o Amazon –dos de las grandes multinacionales instaladas en Aragón— pasa por la fórmula mágica de la intermodalidad, la conectividad y la innovación.

La Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) celebró ayer 25 años de historia con la vista puesta en el horizonte y con la expectativa de consagrarse como una de las tres más importantes de Europa. Este logro, no obstante, ha sido posible gracias a la convicción de que Plaza y el resto de plataformas repartidas en el territorio aragonés, configura uno de los proyectos estratégicos que mejor identifican a Aragón en el exterior. Hoy son más de 600 las empresas instaladas en un macropolígono que da empleo a 16.000 trabajadores y que en unos años estará conectado a nueve autopistas ferroviarias. Se trata del mayor nodo logístico del sur de Europa, con más de 13 millones de metros cuadrados y una ocupación superior al 95%.

Esta realidad ha sido fruto del trabajo, la cooperación y la colaboración entre instituciones, el apoyo de los agentes sociales (empresarios y sindicatos), así como de entidades y empresas que han confiado en Plaza como su cuartel general para distribuir productos a todo el mundo. Pues bien, gran parte de esa confianza viene dada por el hecho de que todos los gobiernos autonómicos, independientemente de qué partido estuviera al frente de ellos, han creído en la logística como vector de desarrollo. La conmemoración de ayer fue el mejor ejemplo.

Estos 25 años son solo parte del camino recorrido porque lo mejor parece estar por llegar. La mejora de las comunicaciones ferroviarias, el aterrizaje de nuevas inversiones que están por llegar, el salto que darán en los próximos años infraestructuras como el aeropuerto de Zaragoza y, sobre todo, la capacidad para aunar conocimiento, innovación y colaboración han llevado a Plaza a ser uno de los mejores escaparates logísticos del viejo continente.

La logística es ya imagen de marca para Aragón. Y lo es por derecho propio gracias al esfuerzo compartido en los últimos años, algo que ha elevado la reputación de la comunidad, al igual que lo han hecho el sector del automóvil, el agroalimentario, el energético o el tecnológico.

La colocación de la primera piedra del nuevo acceso norte a través del puente de Turiaso sirvió ayer para conmemorar 25 años de un éxito colectivo por el que Aragón se ha de felicitar. Pero este cuarto de siglo es solo el principio.