Quién iba a decirle a la escritora Borita Casas que su principal personaje que dirigía a un público principalmente juvenil, Antoñita la fantástica, se iba a transmutar en una «militante de base», autorizada para, presuntamente delinquir, por el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y cuyas andanzas no dejan de sorprendernos a diario. Y también, que el celo por preservar la intimidad de sus hijas el señor Zapatero hiciera que se despublicara una foto de familia con los Obama de la página web de la Casa Blanca lo haya descuidado tanto que hayan terminado siendo imputadas en el «caso Plus Ultra» por el juez Calama. Para ellos, la estética de la ejemplaridad ya no cuenta, para nosotros, el colapso institucional no es una crisis pasajera sino el paisaje cotidiano de nuestra democracia.

Este caos, se ha sofisticado incluso hasta en niveles de ingeniería parlamentaria. La mesa del Congreso, actuando como un Torquemada preventivo, se ha negado a admitir a trámite el debate en el Parlamento sobre un posible adelanto electoral. Resulta una desfachatez que la oposición pretenda que el Legislativo debata sobre las urnas cuando el Ejecutivo tiene la agenda saturada en los pasillos de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Increíble...

Mientras tanto, la justicia de las cosas terrenales avanza inexorablemente. El Supremo ultima la sentencia de José Luis Ábalos y Koldo García, un fallo que promete desnudar la inmundicia que se instaló en el ministerio que gobernaba el Sr. Ábalos. Pero el auténtico sudor frío en Ferraz no lo provocan los juguetes rotos del pasado, sino el fantasma del artículo 31 bis del Código Penal: la posible imputación del PSOE como persona jurídica. Sentar las siglas en el banquillo por la ausencia de un control interno liquidaría el gastado mantra de las «manzanas podridas». Ya no hablaríamos de un fruto dañado, sino de la frutería entera bajo sospecha de criminalidad corporativa.

Por primera vez, Pedro Sánchez se ha abierto, ahora, a convocar elecciones si, como en los tres años que llevamos de legislatura, no consigue presupuestos para el 2027, utilizando esta derrota como coartada electoral. Al supeditar la convocatoria de elecciones a la aprobación de estas cuentas, Sánchez no solo gana tiempo, sino que construye un relato de supervivencia aritmética para camuflar lo que, a todas luces, parece una huida hacia adelante frente a los tribunales que le acorralan. En el búnker monclovita, si no hay cuentas es probable que haya urnas, pero, sobre todo, por el momento, no hay entrega de llaves.