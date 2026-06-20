Fiebre de mundial

Enciendo la televisión, veo que juegan Uzbekistán y Colombia y me quedó embobado, sin poder dejar de mirar el partido. Me pierden los mundiales de fútbol, lo confieso. Cada cuatro años me engancho sin remedio a ver todos los lances que puedo del campeonato. Ya me pasaba de niño, pero hoy en día me sigue sucediendo. Hay costumbres que son para siempre, está visto. ¿A qué se debe esta fascinación por los mundiales? No lo tengo muy claro, pero me siento como los personajes de Forges 82, enfermos de fútbol mundialista. Con ese mítico cómic por entregas aprendimos la historia de todos los mundiales (de forma harto divertida) y aprendimos a perder, una vez más.

Sí, entonces España siempre perdía (eran otros tiempos). Sin embargo, con los mundiales de balompié también aprendes mucha geografía. Por ejemplo, en este mundial he descubierto dónde está Curazao. Ya puedo situar a esa preciosa isla del Caribe en un mapa sin dudar. Por otro lado, un mundial te da muchas lecciones de vida. Descubres, aunque suene a tópico, que no hay enemigo pequeño. Cualquier equipo te puede ganar. Juegas contra Cabo Verde y no pasas del empate a cero; te hacen ver que tu selección está todavía muy verde. Mejor. Así nos ponen con los pies en la tierra y dejamos de creérnoslo demasiado. No olvidemos nunca cuando en el mundial de Sudáfrica, nuestro mundial para la historia, en el primer partido perdimos con Suiza.

Menudo bajón de inicio. Así que ya sabéis, si se empieza regular, o mal, luego se puede ir a mejor. (También se puede ir a peor, vale, pero seamos optimistas de momento.) En ese mundial, por cierto, Shakira cantó el Waka Waka, canción talismán que nos llevó a la gloria. Y en este mundial, como claro paralelismo con aquel, la artista colombiana ha sacado el tema Dai Dai; canción muy parecida (cortada por el mismo patrón) que esperemos nos dé una suerte similar. Un mundial también es un espejo: te refleja lo mayor que está Modric, lo mayor que está Cristiano Ronaldo... y que Messi sigue siendo una leyenda y se marca un hat-trick sin despeinarse. Qué animal. Creo que vamos a disfrutar bastante. Y a todas horas, nunca mejor dicho. A las seis de la tarde. A las nueve de la noche. A las dos de la mañana. A las cinco de la mañana. Madre mía, nos va a tocar trasnochar un montón de días. Pero cuando tienes fiebre de mundial, nada te puede detener.