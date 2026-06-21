Zaragoza se atasca para las elecciones

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado con la clave para apaciguar los ánimos en la ciudad ahora que con tanta obra en marcha se está calentando el ambiente más allá de las olas de calor. Los atascos se multiplican, hay zonas de la ciudad que se convierten en ratoneras en busca de una salida y embudos en pleno centro pasando, como en el paseo María Agustín en dirección a la plaza Europa de cuatro carriles a solo uno, el carril bus. Toma prioridad semafórica por su sitio. Así que en este clima de máxima tensión lo mejor que les puede venir a los afectados es una app que les informe en tiempo real de todo lo que están sufriendo en vivo o un canal de Whatsapp para ir consultando la amable información en tiempo real que le irán suministrando, espero que no al volante y mientras están completamente parados, que esto de los lapsus con el reglamento de circulación ya le ha dado algún bochorno a la alcaldesa... Y eso, casi a la vez que se anuncia otro canal de comunicación idéntico para notificar las incidencias del tranvía, de esos que cortan la línea o interrumpen el servicio cuando uno menos se lo espera. Y es que la información es todo. Me pregunto quién está diseñando estas herramientas y si salen a coste cero para los zaragozanos, porque a este ritmo va a hacer el agosto en junio. Hay cosas que es mejor no saber, que la temperatura ya está muy alta en la calle y ya solo faltaría que parte de los impuestos se dedicaran a esto.

Porque, por ir hablando en plata, los taxistas están «hasta las narices» de soportar atascos, los conductores de autobús ni les cuento (aunque a veces ese parezca su estado natural ante la vida cotidiana que les da de comer) y los negocios rodeados de zanjas ya no saben ni dónde mirar para que acabe este calvario. Los conductores, esos que van a trabajar o a estudiar, los que tienen que llegar pronto al cole (ahora ya ha terminado el curso) o los que trabajan a diario repartiendo paquetería, les animo a que les pregunten, así, por curiosidad.

Paciencia. Eso les ha pedido la alcaldesa, Natalia Chueca, consciente de las molestias actuales y también de las mejoras con esas obras ya finalizadas. ¿Por qué todas a la vez?, se preguntan constantemente. Se responden a sí mismos: hay elecciones en 2027. Es comprensible, hay que llegar a tiempo de estrenar. Pero vaya peaje les toca sufrir. Porque, como decía el otro día un taxista, «han dejado el centro como un queso gruyere, se agotan los atajos y Zaragoza no estaba preparada para algo así». O quizá sí, porque esto de la movilidad urbana es siempre cuestión de hábitos: el primer día te encuentras el atasco y el segundo evitas pasar por ahí. Pero ahora que tenemos un canal de comunicación que nos informa en el móvil de que, efectivamente, el tráfico está absolutamente imposible, que circular es una agonía en algunas zonas, las penas se llevan de otra manera. Pero cuidado, que esa paciencia, como el crédito que se le da a cualquier gobierno, no es ilimitada y quizá no se ha medido bien la capacidad de aguante.