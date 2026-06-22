Fiascos Natalia

Ya he comentado en alguna ocasión las tremendas habilidades de nuestra alcaldesa para quebrar compañías privadas. Vamos, que el fiasco la persigue. Hagamos un repaso de los fiascos que va acumulando en su gestión pública, sin olvidar la inestimable contribución de Jorge.

Sin duda alguna el fiasco mayor tiene que ver con la Romareda porque, como los sumarios, tiene varias piezas separadas. Pieza 1: ha pasado de costarle 0 euros al contribuyente a 200 millones. Lo de que la Cámara de Cuentas haya encontrado gastos ocultos es una anécdota más. Pieza 2: acuérdense de que con el miniestadio iba a venir una Ciudad Inteligente del Deporte de la que ya nada se sabe. Pieza 3: Hay que recordar que el fondo de la idea de la Romareda tenía mucho que ver con la amistad entre el presidente Azcón y el empresario y accionista de la Romareda Juan Forcén. Cuando coges un club para hacer negocios inmobiliarios tiene lógica que no le vaya bien. El Zaragoza fuera del fútbol profesional es una consecuencia de querer hacer negocio con la Romareda. Pero ojo, que aún queda el mundial. Posible pieza 4: Recordemos que ciudades como Bilbao y San Sebastián se han autoexcluido de ser sedes del mundial de fútbol por el canon que hay que pagar. Se habla de 50 kilates. ¿Tiene sentido pagar esa millonada? Tiene todo el sentido, porque el dinero no es suyo.

La Romareda no es el único fiasco. Intenten llevar a sus hijos o nietos este sábado al parque de atracciones. ¿Se acuerdan de los sueños de ampliación? Usted no llevará a sus hijos al parque porque está cerrado y 81 familias están sin trabajo. Otra brillante gestión.

«El cine y la televisión necesitan nuevos escenarios y Zaragoza está preparada para ser uno de ellos». Con esta Chuecamemez se refirió la alcaldesa al proyecto de Giesa. Hoy, después de 20 millones gastados y de un concurso desierto, la pomposa ciudad del cine va a ser el centro de FP más caro de Aragón y por supuesto no será público. Propongo que rueden allí PP Gotera y Otilio.

¿Se acuerdan de la harinera de San José? Ese proyecto funcionaba, pero no les gustaba. La razón fundamental de fondo es el sectarismo y que seguramente allí no se podían malgastar millones. Resulta que el colectivo que gestionaba ese espacio ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Ya se sabe, nadie es profeta en su tierra.

Romareda, Real Zaragoza, Mundial de fútbol, Ciudad del Deporte, Parque de Atracciones, Giesa, Harinera, etc. Si tengo que volver a escribir sobre los fiascos de la alcaldesa, pediré que me dejen más espacio. Esta columna se me queda pequeña.