Una autora con un currículum ciertamente estimulante es Linda Flores Ohlson. Profesora titular de español en Gotemburgo (Suecia) -donde en la actualidad reside-, y doctora en sociolingüística, se ha venido especializando en investigación criminal. Entre otros temas, ha escrito sobre el español en América y el uso de pronombres en relación con los zombis. El sello RBA acaba de publicar su ensayo Un año entre tinieblas nórdicas. Apasionante estudio en cuyas páginas la autora recuerda y recorre algunas de las mayores tragedias criminales acaecidas en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia durante las últimas décadas.

En los países del norte de Europa, el catálogo de asesinatos abarca una amplia panoplia de crueldades. En Finlandia, por ejemplo, aún estando considerada como uno de los países más pacíficos y felices del mundo, causaron verdadera conmoción los crímenes del llamado Tío Jammu. Un individuo con infancia difícil, criado en la miseria, bajo los malos tratos de un padre alcohólico. A los veinte años ya había comenzado su carrera como delincuente. Tras su paso por la cárcel comenzó a denotar conductas pedófilas que le llevarían a asesinar a varias niñas de pocos años de edad, a las que atraía con caramelos y barritas de chocolate, violándolas y deshaciéndose de sus cadáveres, bien desmembrándolos, bien quemándolos y ocultando sus restos.

Particularmente triste fue el caso de Faiza. Una dependienta de origen árabe empleada en un centro comercial de Oslo que sería secuestrada a las seis de la mañana, en la parada del autobús que habría de llevarla al trabajo. Nunca llegó. Un desconocido la metió a empujones en el maletero de su coche. Ahí dentro, Faiza consiguió conectar con la policía. Durante veinte minutos habló por el móvil con un agente, esforzándose por darle alguna pista de la carretera por la que su secuestrador se movía, proporcionando detalles del agresor y del vehículo e intentando desesperadamente que vinieran a rescatarla. No lo consiguieron, y Faiza apareció muerta en un bosque, enterrada en una tumba que previamente habían cavado para ella. El culpable resultó ser un antiguo novio al que ella había dejado.

El volumen relata doce casos de true crime, enriquecidos con explicaciones relativas al ambiente o la cultura donde ocurrieron. Un trabajo prolijo y muy interesante.