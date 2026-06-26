La cifras ‘macro’ y la realidad de la vivienda

Los últimos datos económicos vienen a demostrar que la brecha entre lo ‘macro’ y lo ‘micro’ es cada vez más amplia. Las cifras de crecimiento de la economía española, en general, y la aragonesa, en particular, demuestran un dinamismo sostenido durante los últimos años que se ha traducido en un incremento del empleo –España tiene una tasa de paro inferior al 10% mientras Aragón está por debajo del 8%-- y, por consiguiente, en un mayor nivel de consumo. Esta inercia positiva también se debe al estímulo de la inversión empresarial, motivada por los buenos resultados obtenidos tras la pandemia del covid. El círculo virtuoso, por tanto, parece haberse instalado en la economía española y aragonesa, en parte por el buen momento que atraviesa el turismo y el sector servicios, la construcción, la inversión extranjera y también por la capacidad para competir en el escenario global.

Sin embargo, esa realidad y esos buenos datos no han terminado de llegar a una buena parte de los hogares y las familias porque el incremento de los precios no se ha visto acompañado de un aumento proporcional de los salarios, si bien existe un elemento que ha condicionado y condiciona de forma clara este escenario: la evolución de los precios de la vivienda en los últimos años. El último informe anual del Banco de España, presentado ayer en Zaragoza, confirma este diagnóstico, ya que adquirir un piso en Aragón cuesta hoy un 73% más que en 2014, año en el que el estallido de la crisis de 2008 comenzaba a dar sus últimos coletazos. La realidad es que el ciudadano que pudo adquirir una vivienda entonces por 100.000 euros hoy debería desembolsar 173.000.

La realidad que pusieron ayer sobre la mesa los representantes del Banco de España durante la presentación del Informe Anual 2025, que incidió en la situación específica del mercado de la vivienda, viene a concluir que los problemas para acceder a un piso vienen derivados de un fuerte «dinamismo de la demanda que colisiona con la restricción en la oferta», de ahí la necesidad de estimular la construcción de vivienda de forma importante hasta 2030 y más allá. Porque la brecha entre las grandes cifras y la microeconomía es cada vez mayor, y se ceba especialmente con los jóvenes de los entornos urbanos. El regulador sostiene, por tanto, que el elevado esfuerzo para acceder a la vivienda condiciona las decisiones de consumo de los hogares, retrasa la emancipación y puede afectar a decisiones como la natalidad, la movilidad laboral o la inversión en formación. Y eso, en definitiva, es una anomalía que se encuentra cada vez más enquistada.

Mientras, el mercado del alquiler también se encarece con un incremento del precio medio del metro cuadrado del 3,7% anual frente al 3,9% nacional. La posición de partida de Aragón, por tanto, es más favorable, tanto en compra como en alquiler, pero si no se toman medidas en la dirección correcta el problema puede agravarse todavía más, y eso repercutiráindefectiblemente en la sociedad aragonesa y en la marcha de la economía de la comunidad.