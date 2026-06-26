¡Sánchez, dimite, mecagüenros!

Lego en asuntos balompédicos como es este escribano, desconocía la existencia de Diego Fuoli, su oficio como paragoles del Sabadell, y, sobre todo, su elocuencia a la hora de transmitir mensajes de alegría por el triunfo de su equipo. Majadero notable, soltó en el festejo aquello de «La hemos liado al final, mecagüenros», y descerebrado sobresaliente, animó a la concurrencia a llamar «hijo de puta» al presidente del Gobierno de las españas, tras anunciar que «voy a soltar aquí una expresión», siguiendo esa modalidad de celebración tan habitual en cuanto unos miles de personas se reúnen alrededor de una garrafa de vino peleón. Si recuerdan un episodio similar tuvo lugar en el pregón de las fiestas de Huesca del año pasado, con el agravante de que el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, feliz por los bramidos de la multitud, pidió a la concejala de Turismo Nuria Mur que parase su discurso inaugural de las fiestas para que se escuchara bien la berrea «Sánchez, hijo de puta».

Como soy poco ilustrado en la cosa del fúrbol, les decía, tampoco era sabedor de que el Real Zaragoza, ese conjunto que va a terminar compitiendo en la liga de aficionados, anda detrás del catedrático Fuoli para que se haga cargo de su portería, aunque no indica si la del terreno de juego o la de su sede social. No tengo problemas en disculpar la zafiedad que viene inevitablemente de serie, pero no soporto la cazurrez graciosilla, ni la rebelión insulsa de las masas que corean un mantra insultón contra el presidente del país como una moda sin duda propiciada por la derecha y el fascio con corbata y caballo, mientras asumen alegremente que los caseros, los intermediarios, los empresarios sin escrúpulos y algunos políticos con muchos amigos se la metan doblada. A las masas, digo.

En este país de desencuentros enconados, con un partido en el poder que no consigue meter a sus chorizos en conserva, unos jueces que confunden instrucción con sentencia, unos investigadores que rebuscan allí donde les peta, y una oposición política que quiere ser de derechas, pero pacta con la ultraderecha y además carece de programa político serio, el asunto nacional es preocupante. Pero, como en esas condiciones no se puede dialogar, la derechita cobarde y la derechuza valiente tiran de eslóganes para calentar al personal. El Parlamento (ríanse ustedes de los intercambios dialécticos de los diputados ingleses) es una especie de taberna donde se habla de putas, casas de masajes y servicios sexuales varios; gran parte de los otrora medios de comunicación se han transformado en una factoría de bulos, y bares y tabernas son corrales de comedias, mientras los voceros beben carajillo con la subida del salario medio interprofesional.

¡Qué dimita Sánchez, mecagüenros! Esas tenemos como objetivo prioritario, con la única alternativa, parece, de que los migrantes vuelvan a sus casas. Desde el cuñao del narco del barco, hasta el risitas que le secunda, pasando por la frutera de Chamberí, todos quieren que el presidente se vaya a casa. Aquí, en el Aragonia, el rey Azcón, cada vez que le preguntan por las listas de espera en sanidad responde «Sánchez dimisión» y a la alcaldesa Chueca, reina de las flores y la garnacha, solo le preocupa que no pueda haber vaquillas en las fiestas del Pilar. Y que dimita Sánchez, claro.

No sé sí Sánchez tiene que dimitir, no sé si el juez Peinado debe de ser nombrado Papa de El Palmar. No sé si Zapatero debe devolver las joyas regaladas o donarlas al joyero de la Virgen del Pilar. No sé si Feijóo debe aprender inglés o español. No sé si Felipe González aspira a crear con Aznar un dúo del estilo El Gordo y El Flaco. No sé si el PP debe de llevar en sus listas electorales a Aldama. No sé si Ábalos debe pasar a la sombra 24 ó 34 años.

No sé por qué el expediente Montoro duerme el sueño de los justos. No sé si Junts per Catalunya debería ir al psicoanalista. No sé cuántos corruptos hay en el PSOE (sé que del Partido Popular hay unos cuantos, porque están ya en el trullo). No sé a qué juega la izquierda de este país. No sé si la presidenta de Madrid debe romper con su novio... Sí sé que un tipo que dice mecagüenros y anima a la parroquia al insulto sin sentido, la única portería que debería guardar es la de una porqueriza. ¿La cosa está jodida? Pues comencemos por poner las cosas (y las gentes) en su sitio. Todas, claro.