40 años a favor de Aragón

Cumplir cuarenta años es una ocasión para mirar atrás, pero sobre todo para reafirmar el camino que queremos seguir recorriendo. CHA alcanza este aniversario con la satisfacción de haber contribuido a mejorar Aragón desde la coherencia, la honestidad y el compromiso con nuestro país y nuestra gente. También con la autocrítica necesaria para reconocer errores, pasados y presentes, porque solo desde la voluntad permanente de construir un Aragón mejor puede entenderse nuestra forma de estar y de entender la política.

CHA nació en 1986 porque ya hacía falta una voz que defendiera Aragón desde una perspectiva progresista y de izquierdas. Surgimos con la convicción de dotarnos de una herramienta política propia, capaz de defender nuestros intereses, nuestro autogobierno, nuestra identidad, nuestras lenguas, nuestro territorio, nuestro patrimonio cultural...

Si algo ha definido siempre nuestro proyecto son dos pilares ideológicos inseparables: el aragonesismo y la izquierda. No entendemos las políticas de progreso sin Aragón, sin conocer su realidad, sus necesidades y sus potencialidades. Pero tampoco concebimos Aragón sin los valores de la izquierda, sin justicia social, igualdad de oportunidades, feminismo, solidaridad y una firme defensa de lo público.

Lo que comenzó siendo la apuesta valiente de un grupo de personas comprometidas se convirtió en una organización política capaz de ganarse la confianza de miles de aragoneses y aragonesas. Hemos llevado la voz de nuestra tierra a los ayuntamientos, a las comarcas, a las diputaciones, a las Cortes de Aragón, al Congreso de los Diputados y al Parlamento europeo. Hemos gobernado demostrando que otra forma de hacer política es posible.

Una política cercana, pegada al territorio y a la vida cotidiana de las personas. Por eso, durante estos cuarenta años hemos defendido con convicción una sanidad y educación pública de calidad, unas políticas sociales que protejan a quienes más lo necesitan y el derecho a una vivienda digna.

Hemos trabajado por un Aragón más igualitario, más cohesionado y más justo, incorporando además una mirada feminista que sitúa en el centro la dignidad de las personas, la corresponsabilidad y los cuidados. Porque la política también consiste en cuidar. Cuidar de quienes necesitan apoyo, cuidar de los servicios públicos que garantizan derechos, cuidar del territorio y cuidar de las generaciones futuras, cuidar de nuestros paisajes y de nuestra diversidad.

Podemos afirmar además algo que constituye uno de nuestros mayores orgullos colectivos: cuarenta años de trayectoria sin un solo caso de corrupción. Nada de esto habría sido posible sin las miles de personas que han construido este proyecto a lo largo de estos años. Mujeres y hombres que han hecho compatible su vida personal, familiar y profesional con la defensa de un Aragón mejor.

Hoy celebramos cuarenta años de historia, pero no vivimos de la nostalgia. Miramos al futuro con la misma ilusión y determinación que impulsó a quienes pusieron en marcha este proyecto en 1986. Aragón sigue teniendo grandes desafíos por delante: la lucha contra la despoblación, el acceso a la vivienda, la defensa de los servicios públicos, la transición ecológica justa, la igualdad entre mujeres y hombres, el empleo digno, el respeto a la diversidad y la creación de oportunidades para la juventud, y todo bajo la necesidad de aprovechar las herramientas de nuestro Estatuto para lograr un acuerdo bilateral con el Estado para mejorar nuestra financiación.

También debemos seguir defendiendo infraestructuras dignas, el derecho a la movilidad y un modelo de desarrollo que respete nuestro territorio. Frente a quienes entienden Aragón únicamente como un espacio donde hacer negocio, seguiremos defendiendo que cualquier proyecto económico debe estar al servicio de nuestra tierra y de quienes viven en ella.

Queremos seguir aportando soluciones desde nuestra forma de entender la política: con honestidad, cercanía, diálogo y una defensa firme de Aragón. Queremos seguir incorporando a más personas a este compromiso colectivo porque estamos convencidas y convencidos de que el futuro se construye entre todas y todos. La mejor manera de celebrar este aniversario es renovar, actualizar e impulsar el compromiso que nos vio nacer.