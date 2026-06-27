Opinión | Fuera de campo
Zaragoza
De sonrisas y felicidades sabias
Daniel Tubau acaba de sacar la edición de ‘La gran farsa filosófica’ de Luciano de Samósata (Editorial Rosamerón), un elogio a los filósofos que ríen
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